Tormenta tropical Bualoi almorzó Filipinas, 26 personas fueron asesinadas y 14 desaparecidas

Domingo 28 de septiembre de 2025 – 16:00 Wib
Manila, vivir -Tero 26 personas murieron, 14 personas aún estaban desaparecidas y otras 33 resultaron heridas en Filipina consecuencia Tormenta Tropical Bualoi, la Agencia de Noticias de Filipinas informó el domingo 28 de septiembre de 2025.
El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres establece que un total de 738,714 familias, o 2,797,706 personas, se han visto afectadas por fuertes lluvias, inundacióny deslizamientos de tierra durante días debido a ciclones tropicales, que se conocen localmente como Opong, Nando y Mirasol.
Según el consejo, 46,611 familias o 163,317 personas actualmente viven en 2.680 centros de evacuación, mientras que 31,448 familias o 118,957 otras personas reciben asistencia fuera de estos centros.
El valle de Cagayan informó ocho muertey el área de Bicol reportó nueve muertes. El área administrativa de Cordillera reportó cuatro muertes, mientras que el centro de Luzón y el centro de Visayas registraron dos muertes, y East Visayas registró una muerte.
Las fuertes lluvias, los fuertes vientos y las inundaciones también dañaron un total de 8,916 casas. El gobierno ha brindado asistencia financiera a 149,675 familias a través de varias instituciones nacionales y unidades del gobierno local.
El viernes, Bualoi trajo fuertes lluvias y fuertes vientos al centro de Filipinas y el sur de Luzón, causando amenazas adicionales a los residentes que todavía estaban en Bulacan que fueron golpeados por inundaciones.
Esta tormenta siguió al tifón de Super Ragasa, quien llegó al país en los últimos días, matando a más de 20 personas en Taiwán y Filipinas.
Por separado, la ciudad de Sanya, ubicada en la provincia de las Islas Hainan en el sur de China, ya está en alerta máxima porque el tifón Bualoi se acerca a la parte sur de la isla, según Xinhua News.
La Sanya Banda pospuso todos los vuelos de 09.00 (01.00GMT) a 21.00 (13.00GMT) el domingo y se localizaron 36.842 residentes. Las escuelas en varios territorios se cerraron por el día.
Bualoi se mueve al noroeste con una velocidad de 25-30 kilómetros por hora (15-18 millas por hora) y se espera que pase cerca de la costa sur de Hainan antes de golpear a Vietnam del norte medio el domingo por la noche.
La condición de los ciudadanos indonesios en el área afectada Typhoon Ragasa en un estado seguro
El Ministerio de Asuntos Exteriores apeló a los ciudadanos indonesios en el área afectada por el tifón Super Ragasa para aumentar el estado de alerta.
Viva.co.id
25 de septiembre de 2025