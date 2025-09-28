Tormenta tropical Bualoi almorzó Filipinas, 26 personas fueron asesinadas y 14 desaparecidas

Manila, vivir -Tero 26 personas murieron, 14 personas aún estaban desaparecidas y otras 33 resultaron heridas en Filipina consecuencia Tormenta Tropical Bualoi, la Agencia de Noticias de Filipinas informó el domingo 28 de septiembre de 2025.

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres establece que un total de 738,714 familias, o 2,797,706 personas, se han visto afectadas por fuertes lluvias, inundacióny deslizamientos de tierra durante días debido a ciclones tropicales, que se conocen localmente como Opong, Nando y Mirasol.

Según el consejo, 46,611 familias o 163,317 personas actualmente viven en 2.680 centros de evacuación, mientras que 31,448 familias o 118,957 otras personas reciben asistencia fuera de estos centros.

Los oficiales de SAR evacuaron el impacto de las tormentas tropicales de Budaloi en Filipinas Foto : Guardia costera de Ho-Philippine

El valle de Cagayan informó ocho muertey el área de Bicol reportó nueve muertes. El área administrativa de Cordillera reportó cuatro muertes, mientras que el centro de Luzón y el centro de Visayas registraron dos muertes, y East Visayas registró una muerte.

Las fuertes lluvias, los fuertes vientos y las inundaciones también dañaron un total de 8,916 casas. El gobierno ha brindado asistencia financiera a 149,675 familias a través de varias instituciones nacionales y unidades del gobierno local.

El viernes, Bualoi trajo fuertes lluvias y fuertes vientos al centro de Filipinas y el sur de Luzón, causando amenazas adicionales a los residentes que todavía estaban en Bulacan que fueron golpeados por inundaciones.

Esta tormenta siguió al tifón de Super Ragasa, quien llegó al país en los últimos días, matando a más de 20 personas en Taiwán y Filipinas.

Por separado, la ciudad de Sanya, ubicada en la provincia de las Islas Hainan en el sur de China, ya está en alerta máxima porque el tifón Bualoi se acerca a la parte sur de la isla, según Xinhua News.

La Sanya Banda pospuso todos los vuelos de 09.00 (01.00GMT) a 21.00 (13.00GMT) el domingo y se localizaron 36.842 residentes. Las escuelas en varios territorios se cerraron por el día.

Bualoi se mueve al noroeste con una velocidad de 25-30 kilómetros por hora (15-18 millas por hora) y se espera que pase cerca de la costa sur de Hainan antes de golpear a Vietnam del norte medio el domingo por la noche.

