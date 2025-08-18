Tormenta de lesiones al equipo nacional indonesio antes de las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

VIVA – La noticia desagradable proviene de Equipo nacional Indonesia. Portero principal Maarten paes Ciertamente herido y debe estar ausente para defender su club, FC Dallas. Esta situación también es un gran golpe para el escuadrón de Garuda antes del primer día de la FIFA septiembre de 2025.

A través de una carga oficial en una cuenta X, el FC Dallas anunció que Paes sufrió una lesión en la parte superior del pie. Esta condición hizo que el portero de 27 años no pudiera aparecer cuando su equipo se enfrentó a Austin FC, domingo 17 de agosto de 2025.

Hasta ahora, no hay certeza relacionada con cuánto tiempo el tiempo de recuperación que necesita el ex portero de FC Utrecht. Lo que está claro, PAES debe detenerse en las próximas semanas.

Un desastre similar experimentado por los jugadores Equipo nacional indonesio Otros, Kevin Diks. El defensor de Borussia Monchengladbach fue retirado en la primera mitad cuando se enfrentó a Atlas Delmenhorst en la primera ronda de DFB Pokal, domingo (8/17).

Al igual que Paes, no hay una estimación de cuándo los DIK pueden volver al pastoreo. Gladbach incluso estaba considerando traer un nuevo defensor para anticipar la ausencia del jugador sangriento de Maluku.

Anteriormente, el equipo nacional indonesio también había perdido a Romeny. El jugador de Oxford United tuvo que someterse a una cirugía después de sufrir una lesión en la Copa Presidencial 2025.

Esta serie de lesiones es sin duda un gran desafío para el entrenador Patrick Kluivert. Porque el equipo nacional indonesio se está preparando para enfrentar un partido difícil en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona de Asia, donde se encontrarán con Irak y Arabia Saudita en octubre.

Pero antes de eso, el equipo de Garuda está programado para someterse a dos importantes partidos de prueba en la jornada de la FIFA en septiembre. Indonesia desafiará a Kuwait el 5 de septiembre, luego se enfrentará al Líbano el 8 de septiembre.

Se cree que los dos partidos amistosos son un impulso importante para que Kluivert inventara la estrategia y encuentre la mejor combinación en medio de una lesión en el jugador.