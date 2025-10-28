Tormenta de despidos golpea a la industria tecnológica, Amazon despedirá a 30.000 empleados

Jacarta – Ola de despidos (Despidos) ha vuelto a golpear a la industria tecnológica mundial. Esta vez le toca el turno al gigante del comercio electrónico Amazonas lo que supuestamente suprimirá decenas de miles de empleados de oficina.

Desde la pandemia de COVID-19, Amazon ha llevado a cabo contrataciones masivas para satisfacer el aumento de la demanda de compras en línea. Sin embargo, la situación ahora ha cambiado.

La demanda que se disparó durante la pandemia ya no es sostenible, mientras que los costos operativos siguen aumentando. En estas condiciones, la empresa con sede en Seattle necesita llevar a cabo eficiencias masivas para seguir siendo competitiva en medio de una intensa competencia y desarrollos en tecnología de inteligencia artificial (AI).

Lanzando desde el guardiánEl martes 28 de octubre de 2025, Amazon planea recortar hasta 30.000 empleados de oficina, lo que equivale a alrededor del 10 por ciento de su total de 350.000 empleados corporativos. Se dice que este recorte es el mayor en la historia de la empresa.

En comparación con la fuerza laboral global total de Amazon de 1,55 millones de personas, esta cifra es relativamente pequeña, pero el impacto se siente grande para la división corporativa.

Esta medida de despido se tomó para equilibrar la contratación que se llevó a cabo durante la pandemia. «Estamos tratando de revertir la expansión masiva que se produjo durante la pandemia, cuando la demanda de compras en línea aumentó bruscamente», dice el informe.

Las acciones de Amazon subieron un 1,2 por ciento el lunes después de que se conoció la noticia, antes del informe trimestral de ganancias de la compañía que se publicará esta semana.

CEO de Amazon, Andy JassyAnteriormente señaló que habría una reducción de empleados debido a los avances en la tecnología de inteligencia artificial. En un memorando dirigido al personal en junio pasado, dijo que los agentes de IA, las herramientas que pueden realizar tareas de forma autónoma y los sistemas de IA generativos, como los chatbots, reducirán la necesidad de empleados en varias áreas.

«Es difícil predecir el resultado final, pero en los próximos años esperamos que nuestra fuerza laboral corporativa disminuya», decía el memorándum.

Se espera que esta última ola de despidos afecte a muchas divisiones dentro de la empresa, incluidas recursos humanos (RRHH), división de equipos y servicios, y operaciones. Informe Fortuna afirmó que hasta el 15 por ciento de los puestos del departamento de recursos humanos podrían verse afectados.

Otra fuente informó también que el lunes pasado se pidió a los directivos de las divisiones afectadas que participaran en una formación especial para aprender a transmitir información al personal que sería despedido. Se enviará una notificación oficial por correo electrónico a partir del martes por la mañana, hora local.