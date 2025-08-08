¡Torino fue golpeado! Jay Idzes pronto prueba médica en Sassuolo

Italia, Viva – Capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzesUn paso de distancia se convertirá oficialmente en parte del club de la Serie A italiano, Sassuolo. Se informa que el defensor central de 24 años se sometió a una prueba médica con el equipo promocional, después de que anteriormente se informó que se unía con Torino.

Leer también: Putra Cristian Gonzales invitó a MrBeast a ayudar al equipo nacional indonesio a la Copa Mundial 2026



Según los informes de periodistas italianos, Gianluca en Marzio, Sassuolo redime a Jay Idzes de Venezia con dote alcanzando € 8,5 millones. Esta transferencia también es un gran golpe para Torino, que tuvo que desalentar al jugador porque todavía necesitaba vender a uno de sus jugadores primero.

No solo trajo idzes, Sassuolo también reclutó a Feli Candar, su compañero de equipo en Venezia. Este paso fortalece aún más su equipo para navegar la apretada competencia de la temporada 2025/26 de la Serie A.

Leer también: Más popular: Mees Hilgers fue golpeado por Bad News, un video brutal de jugadores de clubes ricos en indonesios





Kapten Venezia, Jay Idzes

El propio Jay Idzes se ha convertido en el blanco de varios clubes italianos en el mercado de transferencias este verano gracias a su impresionante desempeño en la línea de fondo. Se espera que su mudanza a Sassuolo proporcione una experiencia valiosa y sea un lugar para la prueba al más alto nivel de fútbol italiano.

Leer también: ¿Ha sido decidido por el entrenador, Calvin Verdonk se convirtió en el capitán de NEC Nijmegen?



Sassuolo y sus partidarios también dieron la bienvenida a la llegada del capitán del equipo nacional indonesio con entusiasmo. Ahora, solo esperando un anuncio oficial para inaugurar el traslado de Jay Idzes al estadio Mapei.