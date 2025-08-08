¡Torino fue golpeado! Jay Idzes pronto prueba médica en Sassuolo

Viernes 8 de agosto de 2025 – 08:44 Wib
Italia, Viva – Capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzesUn paso de distancia se convertirá oficialmente en parte del club de la Serie A italiano, Sassuolo. Se informa que el defensor central de 24 años se sometió a una prueba médica con el equipo promocional, después de que anteriormente se informó que se unía con Torino.
Según los informes de periodistas italianos, Gianluca en Marzio, Sassuolo redime a Jay Idzes de Venezia con dote alcanzando € 8,5 millones. Esta transferencia también es un gran golpe para Torino, que tuvo que desalentar al jugador porque todavía necesitaba vender a uno de sus jugadores primero.
No solo trajo idzes, Sassuolo también reclutó a Feli Candar, su compañero de equipo en Venezia. Este paso fortalece aún más su equipo para navegar la apretada competencia de la temporada 2025/26 de la Serie A.
El propio Jay Idzes se ha convertido en el blanco de varios clubes italianos en el mercado de transferencias este verano gracias a su impresionante desempeño en la línea de fondo. Se espera que su mudanza a Sassuolo proporcione una experiencia valiosa y sea un lugar para la prueba al más alto nivel de fútbol italiano.
Sassuolo y sus partidarios también dieron la bienvenida a la llegada del capitán del equipo nacional indonesio con entusiasmo. Ahora, solo esperando un anuncio oficial para inaugurar el traslado de Jay Idzes al estadio Mapei.
¡El drama de transferencia de Jay Idzes se calienta! Después del largo problema del contrato en Torino, Sassuolo ahora está listo
Transferencia de saga del capitán del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, el más lleno de rompecabezas.
