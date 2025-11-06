Toprak Razgatlioglu no puede esperar a ver a Bulega en MotoGP: Ducati es fuerte, debería serlo…

VIVA – Campeón del Mundo de Superbikes (MundialSBK) 2025, Toprak Razgatliogluadmitió que esperaba con entusiasmo el debut de su rival, Nicolo Abre elen el evento de MotoGP. El piloto de Türkiye incluso espera que Bulega pueda competir inmediatamente entre los 10 primeros en las dos últimas series de MotoGP de esta temporada.

Bulega debutarán juntos ducati Lenovo Team en el GP de Portugal del 7 al 9 de noviembre de 2025, en sustitución de Marc Márquez, que sigue lesionado. Mientras tanto, Razgatlioglu esperará su turno para probar la moto Yamaha YZR-M1 en una sesión de prueba a finales de este mes, antes de participar oficialmente en Moto GP 2026.

Se sabe que los dos competirán estrechamente durante la temporada 2025 en WorldSBK, con una diferencia final de sólo 13 puntos que hizo que Razgatlioglu emergiera como campeón del mundo. No es de extrañar que Toprak siga directamente el progreso de Bulega en la categoría reina.

«Estoy feliz por Bulega, está mejorando cada año y ahora tiene una gran oportunidad en MotoGP», dijo Toprak Razgatlioglu mientras asistía a la exposición EICMA en Milán, citado por WorldSBK.com.

Cree que el rendimiento tan competitivo de Ducati puede ayudar a que Bulega parezca fuerte en la pista. Según Toprak, los buenos resultados en Portimao y Valencia serán una prueba importante de la calidad de los corredores de Superbike.

«Le veremos en las dos últimas carreras. Ducati es muy fuerte y no tuvo mala pinta en los test. Espero que disfrute de las carreras en Portimao y Valencia», dijo.

Razgatlioglu añadió que Portimao es una de las pistas favoritas de Bulega, por lo que la oportunidad de terminar entre los 10 primeros está abierta.

«Espero que Bulega pueda luchar por el top 10 en Portimao, allí es muy fuerte. La Ducati también es una moto muy fuerte en esa pista. Espero que haga un muy buen trabajo porque esto es importante para WorldSBK», esperó.

Se cree que el debut de Bulega en MotoGP es un momento histórico, no sólo para él sino también para la comunidad de WorldSBK, que vio una oportunidad única para que su piloto alcanzara el nivel más alto del motociclismo mundial.