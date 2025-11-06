Toprak Razgatlioglu listo para probar la moto Yamaha en MotoGP, ¡comienza un nuevo capítulo!

VIVA – Toprak Razgatlioglutres veces campeón del mundo de Superbikes, se someterá ensayos personal con motor yamaha MotoGP en el Circuito de Aragón, España, el próximo domingo y lunes.

Este ensayo es la primera oportunidad para corredor de Türkiye para volver a experimentar las motos de MotoGP desde la última vez a principios de 2023.

Pata Yamaha con el piloto de Brixx, Toprak Razgatlioglu

Según el informe GPOne.com, citado por VIVA el jueves 6 de noviembre de 2025, Razgatlioglu comenzará su nueva carrera en MotoGP con esta sesión de prueba privada antes de unirse a otros compañeros de MotoGP en el test oficial de postemporada en Valencia, el 18 de noviembre de 2025.

Sin embargo, en la sesión de Valencia no se encontrará con Marc Márquez, que se encuentra lesionado. Muchos han mencionado que esta puede no ser la única oportunidad de Razgatlioglu de pilotar una moto de MotoGP antes del inicio de la prohibición de pruebas de invierno el 1 de diciembre de 2025.

Después de Valencia, tiene la oportunidad de volver a la pista para realizar pruebas privadas adicionales. También está previsto que todos los corredores de Yamaha participen en el Shakedown de Sepang del 29 al 31 de enero de 2026, seguido del test oficial de Sepang del 3 al 5 de febrero de 2026.

Hasta ahora, Yamaha no ha confirmado si el nuevo motor V4 sustituirá al motor de cuatro cilindros en línea utilizado anteriormente para la temporada 2026, por lo que aún no está claro el tipo de moto que conducirá Razgatlioglu en Aragón.

Anteriormente, este piloto turco había probado una moto Yamaha MotoGP en 2023 antes de regresar al Mundial de Superbikes con BMW y sumar dos títulos de campeonato.

La motocicleta YZR-M1 se exhibe en el lanzamiento del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP en Yakarta, el lunes 4 de febrero de 2019. Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Mientras tanto, su rival en el Mundial de Superbike, Nicoló Bulega, debutó primero en MotoGP tras ser llamado para sustituir a Marc Márquez, que se lesionó en las carreras de Portimao y Valencia. El propio Razgatlioglu comenzará la temporada 2026 de MotoGP uniéndose al equipo Pramac con Jack Miller.

Esta prueba fue el primer paso para que Razgatlioglu se adaptara al mundo de MotoGP, así como una señal de su ambición de competir en la categoría más alta del motociclismo mundial.