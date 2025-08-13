Top Rao, Reddy, Naidu of Politics







De vez en cuando, puedes decirle a tu escena favorita al creador de una película/serie que acabas de ver.

Entonces, recuerdo al director Deva Katta, el diálogo de su drama político telugu en capas brillantes, investigado y telugu, Mayasabha (Sony Liv), donde Chaitanya Rao, como la Sra. Rami Reddy, basada en la principal política de Andhra, YS Rajasekhara Reddy (YSR; 1949-2009), se encuentra ante su directora de medicina en Karnatata.

El estudiante dirigió una violenta protesta, indignada por estiércol manchada en carteles de su ídolo de cine, RC Rao, basado en NT Rama Rao de Andhra (NTR).

El director dice que no es como si estuvieran contaminando a la persona real, ¿no? Reddy argumenta: «¿Qué pasaría si hicieran eso a una imagen de tu Dios?»

El director dice: «¿Es esta una guerra entre dioses?» Reddy responde: «No sabemos cómo se veía Ram y Krishna. RCR (como en NTR) es eso para nosotros. Rajvardhan (para Rajkumar) es el mismo [for Kannadigas]! «

Perfecta mezcla de religión, política y cine; más plausible en el sur. ¿Eso sucedió con YSR que, de hecho, estudió medicina? «[The scene’s] Ficción completa, por una razón ”, sonríe Katta.

Mayasabha es una serie semifactual sobre la vida y los tiempos de los amigos convertidos en rivales/enemigos políticos, YSR y Música naidu – Los principales líderes contemporáneos de Andhra Pradesh indivisa, y NTR se ha elevado sobre ambos.

Deva Katta, la creadora del espectáculo. Pic/División de fotos

Katta dice: “Naidu se convirtió en yerno de Rao, de todos modos. Eso, en cierto sentido, causó la división [between Naidu, and Reddy]. Pensé que sería genial, si Reddy fuera un fanático loco [of Rao] también.»

Esto garantiza la omnipresencia de Old-Man Rao/NTR, a lo largo de la serie de nueve episodios, aunque «entra como un tsunamiSolo hacia el final del séptimo episodio «.

Esa escena crucial está en un rally político. Rao (Sai Kumar) sigue siendo una superestrella, sin participación en la política todavía.

Onstage es el primer ministro Iravati Basu (modelado libremente en Indira Gandhi), anunciando su retorno político. El actor de la pantalla la resalta, sentada entre la audiencia estrella.

Esta escena, recuerda Katta, involucró a mil artistas junior, ubicación al aire libre, además de actores con partes de habla, incluida Divya Dutta (Iravati), Nassar (interpretando a los medios de comunicación, inspirados en Ramoji Rao): «Estábamos en las trincheras, como en la guerra. El presupuesto era Rs 35-45 lakh por día».

Productor de Katta (Vijay Krishna) propuso envolverlo en un día. Lo hicieron. Recordando esa secuencia, me parece milagroso.

Este es un choque de ego entre el PM y el Rao apolítico. Cambia el curso de la política de Andhra en la serie. Como la entrada de Rao lo habría hecho, en la propia historia política del estado.

Alrededor de 2016, un empresario estadounidense-indio (el productor Sree Harsha) se había acercado a Katta para guiar a un House of Cards como Show, sobre la política de Andhra, entre los años setenta y 90.

Sree Harsha no tenía interés comercial en las películas. Era simplemente fanático del debut como director de Katta, Cult Romcom, Vennela (2005), y el drama político, Prasthanam (2010).

Katta dice: “El punto era mirar un estado que no tenía oposición, y ninguna formación regional/política desde la independencia.

«Y donde el Congreso ganaría 42/42 escaños, independientemente. Incluso en 1977 [general elections]Cuando Indira Gandhi perdió en toda la India, ganó 41/42 escaños en Andhra «.

En este contexto, “Dados ministros principales, designados como virreys por el Reinadenominado ‘CMS de cobertura de asiento’ y reemplazó cuatro cinco veces, dentro de un término: mira NTR [emerging]. Y dos jóvenes políticos regionales [Reddy, Naidu]¡Quiénes se convierten en ministros de 28 a 29 años!

Con esto como punto de partida, lo que observa en Mayasabha, en cambio, es lo que me pareció como la especie de diario de motocicletas, con dos pistas súper finas, Aadhi Pinisetty (como Naidu) y Chaitanya Rao (para Reddy), aunque navegando por separado por separado a una carrera eventual en la política.

«Gully Se Dilli», como dice Katta. Y cuando sus caminos se fusionan, bien podrían ser Jai-Veeru con Andhra como Sholay.

Mayasabha es, en su esencia, aparentemente la historia contemporánea de un estado herido, con todas sus complejidades políticas, incluidos el comunismo, el maoísmo, la corrupción, el amiguismo …

La lista de apertura dice: «La historia de la India es la historia de la casta». En donde Rao, Reddy, Naidu no son solo apellidos.

Sin embargo, las porciones de Dilli/Delhi, donde la serie encuesta a la política en el centro, parecen extrañamente cursi, en comparación, con el primer ministro y su número nepotista, yendo por su día, como si fueran de grado B Mogambos de los años 80. Esto fue deliberado, Katta confiesa: «No veo a Indira Gandhi de la forma en que escribí Iravati Basu. Es que cuando glorificas dos personajes, tienes que diseñar una fuerza opresiva, para mostrar villanía.

«Deberías ver esto completamente como ficción, tomar los datos que te gustan y permitir [creative] ¡Licencia, por lo que no es así!

Dicho esto, entre los que suenan más verdaderos en Mayasabha, NTR e YSR ya no existen. Sus partidarios incondicionales están cerca. Naidu es Andhra CM, actualmente. Fue a prisión, cuando el hijo de YSR, Ys Jagan Mohan Reddy, estaba en el poder.

Me pregunto si Naidu ha visto la serie. ¡Se ve bien, por supuesto!

Katta dice: “Hay muchas porciones, por ejemplo [the entire track] involucrando a un bailarín [and Naidu]que es ficción, para entretenimiento. No puede respaldar el espectáculo.

«Públicamente, tampoco lo hará la parte superior [film] ¡Folk de la industria, que me ha dicho que lo han visto dos o tres veces! Tal como están, fanáticos de uno [political leader] ¡No puedo mirar al otro como héroe! «

Ya lo hace entre los dramas políticos más valientes y desi, nunca; ¿No?

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





