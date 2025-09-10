Tootles asesinados por moscas alienígenas, Kit Young habla

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «The Fly», temporada 1, episodio 6 de «»Alien: Tierra«Ahora transmitiendo en Hulu.
En los primeros momentos de «Alien: Earth», se reveló que la carrera por la inmortalidad se encuentra entre una competencia entre cinco compañías: Weyland-Yutani, umbral, Lynch, Dynamic and Prodigy Corporation. Si bien la serie sigue a Prodigy Corporation como está a punto de liberar un avance científico en la creación de cuerpos sintéticos con la conciencia humana, la compañía comienza a probar el proceso en niños con enfermedades terminales. A medida que los niños comienzan a habitar sus cuerpos adultos, la compañía continúa enorgulleciéndose de afirmar que han terminado efectivamente la muerte, lo que permite a los consumidores la oportunidad de comprar la inmortalidad.
Es el episodio 6, titulado «The Fly», que refuta que un híbrido puede, de hecho, vencer a la muerte, poner fin a lo que Prodigy Corporation ha construido su última invención. Después de uno de los jóvenes híbridos, Tootles (Kit joven) se encuentra encerrado en una cámara de vidrio con los especímenes alienígenas, es atacado por el nido de moscas alienígenas, matándolo instantáneamente. Si bien el resto de los niños perdidos desconocen lo que le ha sucedido a los tootles, una cosa es segura: nadie se garantiza que se ahorrará de la muerte, incluso en un cuerpo sintético.
Young habló con Variedad Sobre la rivalidad no articulada que los niños perdidos tienen entre sí, interpretando a un adulto con la mente de un niño y trabajando con una oveja de la vida real mientras organiza la espeluznante desaparición de su personaje.
Con el episodio 6, Tootles le pregunta a Kirsh (Timothy Olyphant) si puede cambiar su nombre a Isaac en homenaje a otro científico famoso, Isaac Newton. Los dos comienzan a hablar en el laboratorio, y se puede decir que Tootles admira a Kirsh, ya que es el científico sintético principal en Neverland Research Island. ¿Diría que Tootles lo idolatra como una figura paterna o un modelo a seguir, o es una línea borrosa entre ambos?
Es un poco de ambos. Hay figuras parentales muy obvias para todos los niños perdidos, siendo Dame Sylvia la matriarca y Arthur siendo una figura paterna o un tío divertido para ellos. Con Kirsh, es un poco más como cuando tienes un maestro favorito. Tootles realmente quiere encarnar todo lo que es porque Kirsh es sincero con ellos, es muy directo y no les miente. Cuando los adultos les dicen a los niños la verdad, realmente parecen responder a eso. Está tratando de ser el Robin de Batman de Kirsh, y su relación es como un sensei y un protegido.
Durante «The Fly», existe esta maravilla infantil que Tootles tiene cuando Kirsh le confía que vigile los especímenes alienígenas mientras está lejos del laboratorio. Tootles elige no decirle a Curly (Erana James) que ha sido elegido para vigilar solo el laboratorio. ¿Existe una rivalidad subconsciente entre Tootles y Curly, ya que ambos están empleados como jóvenes científicos que intentan investigar estos nuevos especímenes?
Erana y yo tuvimos ese tipo de ambiente [for our characters] ser increíblemente competitivo y constantemente tocándose el uno al otro. Obviamente, todos son niños, pero creo que para los niños, las diferencias de edad realmente importan. Es como cuando los niños dicen que no tienen 10 años, dicen que son 10 1/2. Con rizado y tootles, son los niños mayores, y en realidad tienen trabajos reales como científicos en el laboratorio.
¡Son niños empleados, tienen trabajos para adultos!
¡Están empleados, están ocupados y reservados! Es en gran medida una elección deliberada no incluir a alguien porque quieres sentirte especial. Si hubiera tomado rizado con él, entonces probablemente aún estaría cerca. Gran parte de los Tootles y su historia a medida que se convierte en Isaac está creciendo, y crece demasiado rápido. Realmente es su curiosidad que mata al gato.
¿Qué crees que cree de Prodigy Corporation antes de sus momentos finales? Renunció a su cuerpo y su nombre para una compañía que lo despojó de su familia para sus avances tecnológicos. Al final, Tootles muere en nombre de la ciencia, lo que amaba mucho.
Como les gusta decir en los Estados Unidos, realmente bebió el Kool-Aid. Él cree lo que le han dicho, y luego se siente frustrado por el hecho de que no está siendo tratado como un adulto. Hay un instinto de que muchos niños tienen que crecer rápidamente, y él cree que es un hombre adulto que necesita un nuevo nombre. No creo que sea lo suficientemente consciente como para ver necesariamente que podría haber algunas cosas nefastos con la compañía. En lo que a él respecta, se le ha dado este gran regalo. Iba a morir como un niño enfermo, y se le ha dado una segunda oportunidad. En todo caso, si hubiera seguido, podría estar en riesgo de ser una de las personas que se colocan con Prodigy Corporation.
Trabajaste con Victoria the Sheep durante la escena de la muerte de Tootles. En el programa, las ovejas están siendo controladas por T. Ochellus, el espécimen alienígena del globo ocular, que derriba a los tootes y finalmente lo lleva a su muerte por las moscas alienígenas. ¿Cuál fue el proceso de organización y bloqueo de sus momentos finales, junto con trabajar con un animal vivo y varios efectos prácticos?
Era el único día que tuve donde yo era el único actor en el set. Lo pusimos todo junto y lo organizamos como si estuviéramos haciendo una obra de teatro. Cuando llegamos a las cámaras de vidrio, tuvimos tomas donde teníamos las ovejas reales, y luego tuvimos disparos donde eran estas ovejas animatrónicas increíblemente realistas. Realmente no podías notar la diferencia, y la única forma en que se podría notar la diferencia es que las ovejas estarían quietas durante demasiado tiempo. Lo único que tuvo que ser digitalizado fue una de las mosquitas de derretimiento y algunas de las moscas saltando hacia abajo. La mayor parte era práctica. Tenían esta verdadera bomba rociándome mientras yo tenía la pegajosa que salía de mi boca con la cámara. Hubo un par de puntos en mi cara, pero la mayor parte capturamos durante la filmación.
A lo largo de la serie, el niño Kavalier (Samuel Blenkin) se enorgullece del hecho de que estos híbridos pueden terminar con la muerte, creando efectivamente la inmortalidad. La muerte de Tootles refuta esto, mostrando que un ser híbrido puede morir en circunstancias extremas. ¿Qué te imaginas que esto significa para el futuro de Prodigy Corporation y la inminente lanzamiento de estos cuerpos híbridos?
Es un pánico absoluto, porque todo lo que el prodigio está construyendo los híbridos es una mentira. Todas estas corporaciones están tratando de lograr la inmortalidad a través de métodos muy diferentes, y con el prodigio, es con estos cuerpos. Las apuestas suben por todos los otros niños perdidos, especialmente con Wendy [Sydney Chandler]Saber que realmente nadie está a salvo.
Para el prodigio, realmente se acumula sus existencias, porque probablemente le hayan dicho al mundo que tienen al menos seis híbridos, y ahora probablemente quieran hacer un escaparate donde no puedan usar a los seis niños. Tienes que hacer más o es posible que tengas que hacer una pequeña actualización de iOS. Hay una razón por la que todavía no estamos al final de la temporada. No será un buen augurio para Prodigy Corporation en el futuro.
Esta entrevista ha sido editada y condensada.