Tony y Ziva ‘transmisión en línea Paramount+

Un nuevo día, un nuevo spin-off. «NCISTony y Ziva ”, la muy esperada serie de la serie dramática criminal se lanza esta noche en Paramount+.

El spect-off de 10 episodios debuta en el streamer con sus tres episodios gratuitos el 4 de septiembre a las 12 a.m. PT, con un nuevo episodio que se lanza semanalmente hasta el final del 23 de octubre. La serie debutará en Paramount+ en los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, América Latina, Brasil, Italia, Alemania, Switzerland, Austria y Japón.

«‘NCIS: Tony & Ziva’ se retira después de la supuesta muerte de Ziva (Cote de Pablo) cuando Tony (Michael Weatherly) dejó al equipo de NCIS para ir a criar a su hija. Años después, Ziva fue descubierta viva, llevándola a completar una misión final con NCIS antes de que ella se reuniera con Tony y su hija en Paris. (Isla Gie), juntos.

«Qué lujo es volver a visitar a un personaje después de tanto tiempo», dijo De Pablo a una multitud mientras provocaba un clip de la serie en Mipcom en Cannes a principios de este año. De Pablo y Weatherly trabajaron juntos en «NCIS» durante 10 años, jugando compañeros de trabajo que siempre parecían tener una chispa romántica entre ellos. La pareja no se ha visto juntos en la pantalla en el universo «NCIS» desde 2013, cuando De Pablo salió como una serie regular.

Junto con De Pablo, Weatherly y Gie, el elenco de la serie incluye a Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Nassima Benchicou, Terence Maynard, Julian Ovenden y James D’Arcy.