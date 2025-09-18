CBS Studios trae «NCIS: Tony y Ziva» y el «Trek«Universo a Comic-Con de Nueva Yorky los planes oficiales ahora se han presentado.

Variedad Ha aprendido que las cosas comenzarán con el panel «Tony y Ziva» el 9 de octubre de 2 a 3 pm ET en la habitación 405 en el Javits Center. Una proyección será seguida por una conversación con estrellas de la serie/productores ejecutivos Cote de Pablo y Michael Weatherly.

El panel del Universo «Star Trek» tendrá lugar el 11 de octubre en la etapa del Imperio de 3:15 pm-4: 15 pm Los miembros del reparto y los productores de «Star Trek: Strange New Worlds» y «Star Trek: Starfleet Academy» estarán asistidos, con el panel también listo para presentar picos exclusivos.

De «Strange New Worlds», los panelistas programados para aparecer en Ethan Peck, Celia Rose Gooding, Melissa Navia y Martin Quinn junto con los productores ejecutivos y co-showrunners Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers, y el productor ejecutivo Alex Kurtzman.

De «Starfleet Academy», los panelistas programados incluyen a Holly Hunter, Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins, Bella Shepard, Zoë Steiner con Paul Giamatti junto con productores ejecutivos y cohowrunners Kurtzman y Noga Landau.

Además, CBS Studios está trayendo una activación de la «Academia de la Flota Estelar» al piso central de las convenciones que permitirá a los fanáticos someterse a un entrenamiento de cadetes de la Flota Estelar. Cada participante recibirá una insignia de identificación personalizada y asumirá varios desafíos prácticos. Al finalizar, cada participante recibirá una ruta de disciplina recomendada para la Academia y recibirá un sorteo especial de «Academia de la Flota Estelar». La activación estará abierta. 11 de octubre de 10 a.m. a 7 p.m. y el 12 de octubre de 10 a.m. a 5 p.m. en el stand 1723.

Consulte una representación de la activación a continuación.