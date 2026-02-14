Tony Stewart de NASCAR elogia a Kaulig Racing por sus esfuerzos en camionetas

El regreso de Tony Stewart a NASCAR Las carreras del viernes por la noche no resultaron como esperaba. El tres veces campeón de la Copa terminó en el puesto 36 después de verse involucrado en un accidente con el piloto de ThorSport Racing, Jake García.

A pesar del decepcionante resultado, Stewart estaba satisfecho con el esfuerzo realizado por su equipo, Kaulig Racing, antes de su primera carrera de NASCAR desde 2016. Aunque ha no hay planes de volver a correr en 2026Stewart elogió a Kaulig Racing por el trabajo realizado en su regreso.

Tony Stewart sobre el debut de Kaulig Racing en camionetas: ‘Ni siquiera tenían paneles de carrocería’

Tras el incidente que lo sacó de la carrera, Stewart habló con Toby Christie, experto en carreras sobre cómo el equipo llegó a este punto. Antes de Daytona, el hombre de 54 años describió cómo el equipo básicamente estaba empezando desde cero.

Sin embargo, lograron llegar a Daytona con cinco camionetas competitivas, lo que Stewart cree que es un testimonio de la dedicación de Kaulig Racing para rendir.

«Pensé que el esfuerzo que hizo Kaulig Racing para llegar hasta aquí fue increíble. Quiero decir, recuerdo que cuando hicimos el primer ajuste de asiento, ni siquiera tenían paneles de carrocería para colocar en la camioneta y estaban imprimiendo paneles de carrocería en 3D para poder ir al túnel solo para tener una línea de base de dónde debían estar». Stewart dijo.

En la vuelta 36 de la carrera del viernes por la noche, la camioneta #98 de García chocó con la máquina #25 de Stewart. El daño fue demasiado importante para que Stewart continuara, lo que le hizo retirarse de la carrera y terminar 36º.

Antes de eso, Stewart dijo que estaba familiarizándose con su camioneta. Mientras intentaba adaptarse, Stewart se dio cuenta de que los competidores que lo rodeaban se sentían seguros de sus camionetas.

“Al comienzo de la carrera estábamos detrás [Travis] Pastrana y nosotros estábamos bastante contentos de estar abajo hasta que dimos un par de vueltas y dejamos que todos se acomodaran, pero no parecía que nadie estuviera de humor para ser muy paciente o cauteloso. Los muchachos que eran agresivos, se notaba que tenían confianza con sus camionetas”, dijo Stewart.

Chandler Smith continuó Gana la carrera en una batalla de cuatro en la línea de meta.. Fue la octava victoria de su carrera en la CRAFTSMAN Truck Series y la primera en Daytona.

Tony Stewart no descarta otro regreso a NASCAR

Stewart mantendrá su aparición en la CRAFTSMAN Truck Series como una única vez en 2026. Sin embargo, el 49 veces ganador de la Cup Series dijo que sabe que no debe descartar un regreso en el futuro.

«No pensé que iba a estar aquí 10 años después de jubilarme, así que creo que tenemos que aprender a nunca decir nunca. Es una gran oportunidad… Finalmente llegué a un lugar donde sentí que podía empezar a esforzarme y estar un poco en la mezcla». Stewart dijo a través de FOX Sports.

Stewart compitió a tiempo completo en la NASCAR Cup Series de 1999 a 2016. Ganó tres campeonatos, en 2002, 2005 y 2011. En 2019, Stewart fue incluido en el Salón de la Fama de NASCAR.