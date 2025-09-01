Tony Leung en su primera película europea ‘Silent Friend’

Tony Leung Chiu-waiLa primera película europea de todos los tiempos «Amigo silencioso«Está a punto de estrenarse en Venecia. Pero ya quiere reunirse con el director Ildikó Enyedi.

«Me gustaría volver a trabajar con Ildikó, si tenemos la oportunidad», le dice Variedad. Hace dos años, recogió el Premio a Lifetime de Golden Lion Lifetime en el italiano Fest.

«Cuando todavía estaba en Hong Kong antes del rodaje, le pregunté:» ¿Qué debo hacer para prepararme para este personaje? » Ella dijo: «Solo necesitas estar allí». Esta fue la primera vez que hice algo como esto.

En 2021, Tony Leung Chiu-Wai hizo su tan esperado debut en inglés en «Shang-chi and the Legend of the Ten Rings» de Marvel Studio junto con Simu Liu, con los fanáticos llamando a su regreso como Wenwu. Pero después de los retrasos, su secuela aún está en desarrollo.

«No sé cuál será mi próximo paso y nunca planeo nada en mi carrera, nuevamente, voy con la corriente», dice. Mientras que «Silent Friend» marca otro gran paso para la estrella, no está buscando activamente proyectos internacionales.

«No es que de repente quisiera trabajar con todos estos equipos diferentes en todos los demás países. Se trata de instinto. La primera vez que hablé con Ildikó, en línea, sabía que quería trabajar con ella y por eso dije que sí. Instinto».

Él agrega: «Después de ‘Silent Friend’, no he hecho nada más y casi ha pasado un año. Nunca planeo, porque cuando lo haces, el resultado siempre es diferente de lo que esperas. Entonces, ¿por qué molestarse?»

En la película que abarca el siglo, interpreta a un neurocientífico atrapado en una ciudad universitaria en Alemania durante la pandemia. Todo solo, salvo por un imponente árbol de Ginkgo y un guardia de seguridad sospechoso con el que ni siquiera puede comunicarse, comienza un nuevo experimento alentado por un compañero entusiasta (Léa Seydoux).

«Cuando obtuve el guión, Ildikó me dejó una nota que decía:» Es una ciencia ficción con sentido del humor «. Ella me dijo que vio algunos videos de mí y solo vio algo dentro de mí.

«Creo que es un tipo muy solitario. Pero la película demuestra que incluso si no hablamos el mismo idioma, siempre que sientas a los demás con tu corazón. Me encanta. Me encanta interpretar este tipo de papel sin mucho diálogo. Es mucho más desafiante».

Pero no fue la historia en sí la que le hizo querer trabajar con Enyedi, también detrás de «On Body and Soul» nominada al Oscar.

«Solo estaba interesado en Ildikó. Cuando se me acercó, me mostró sus películas y yo simplemente fui: ‘Guau, esto es maravilloso’. Realmente amo a esta persona, no solo su trabajo.

«No solo hablamos sobre el guión. No era el intercambio habitual de actores y director. Es una amiga, una muy buena amiga y una maestra. Me envió algunos libros y uno de ellos fue de Alan Watts [known for popularizing Eastern philosophy and religion]. Le dije a Ildikó que era budista, que estudio filosofía. Dije: «Claramente tenemos algo en común».

Leung Chiu-Wai es conocido por el «héroe» nominado al Oscar, la «lujuria, precaución» de Ang Lee, «Asuntos internos», más tarde rehecho por Martin Scorsese, y sus colaboraciones con Wong Kar-Wai-«En el estado de ánimo por amor» le dieron el premio al mejor actor en Cannes. Pero «Silent Friend» sigue siendo su «única película experimental».

«No lo he visto todavía. Por lo general trato de evitar [watching my films] Porque cada vez, solo veo partes faltantes «. ¿Hubo alguna vez uno que considerara perfecto?

Haciéndolo cambió su propia relación con la naturaleza.

«Leí sobre el desarrollo cognitivo temprano de los bebés, sobre la inteligencia de las plantas y realmente cambió mi perspectiva hacia el mundo. Le presento más respeto», admite.

«¿Por qué asumimos que las plantas no tienen inteligencia cuando otros seres vivos lo hacen? Simplemente existe de una forma diferente; una que no entendemos del todo. Realmente no pensé de esta manera antes. Realmente tiene sentido. Son seres vivos, justo al lado de nosotros, pero no somos conscientes de ello. Ya sabes, los humanos siempre pensamos que estamos en la cima de la cadena de alimentos, pero necesitamos dejar de hacerlo. Deberíamos ser más humeales».

Ahora, espera que los espectadores sientan lo mismo.

«Realmente espero que cambie su punto de vista también. Y haga de este planeta un lugar mejor».