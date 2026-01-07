Tony Dokoupil saluda a Marco Rubio y llora por Miami en CBS Evening News

Tony DokoupilLa primera semana como “Noticias de la noche de CBS”anclar debajo Bari Weiss continuó causando sorpresa durante la media hora del nuevo presentador el 6 de enero, que se transmitió desde Miami, Florida, como parte del “Live From America Tour” de Dokoupil para celebrar su primera semana en el trabajo. Dokoupil, que se crió en Miami durante un tiempo cuando era niño, no una entrevista de acompañante con CBS Miami y contuvo las lágrimas cuando le preguntaron por qué la ciudad es su lugar favorito en el mundo.

«Me emociona, es muy divertido», dijo Dokoupil mientras comenzaba a secarse las lágrimas y decir «déjame un segundo aquí» para recomponerse.

“Para ayudar a la gente a entender por qué tengo esa reacción… Florida es donde crecí”, continuó luchando por contener más lágrimas. «Mi abuela está aquí, mi padre, mi madre, mis tías y tíos, mis primos, y es donde habría pasado toda mi infancia, pero nos fuimos porque mi padre tuvo problemas con los negocios. Ahora nos reímos de eso, pero él era un traficante de drogas y fue a la cárcel. La razón por la que es tan emotivo para mí es porque siento que me robaron la experiencia completa de Miami».

Durante la transmisión oficial, Dokoupil volvió a llamar la atención al despedirse con un homenaje al Secretario de Estado y al propio Marco Rubio de Miami. El presentador reconoció las “muchas vidas y muchos trabajos” de Rubio, desde ser el rostro de la política exterior de Estados Unidos hasta “sus funciones como asesor interino de seguridad nacional” y más.

“Independientemente de lo que pienses de su política, debes admitir que es un currículum impresionante”, dijo Dokoupil antes de mostrar memes de IA que presentan a Rubio en otros puestos como el de primer ministro de Groenlandia, el director de los hoteles Hilton y el hombre de Michelin.

Dokoupil concluyó con un saludo a Rubio: «En la vida real, por supuesto, estos memes pueden no sumar mucho, pero para los fanáticos locales de Rubio, que son muchos aquí en Miami, es una señal de cómo Florida, que alguna vez fue un remate estadounidense, se ha convertido en un líder en el escenario mundial. Marco Rubio, te saludamos. Eres el mejor hombre de Florida».

A principios de semana, durante el debut de Dokoupil, tuvo problemas para leer un teleprompter durante un error en el aire y se confundió sobre qué segmento se suponía que debía presentar. Dokoupil luego se dirige a Dallas, Texas, para la transmisión del 7 de enero de “CBS Evening News” como parte de su “Live From America Tour”.