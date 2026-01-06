Tony Dokoupil mezcla la transición de segmentos en el debut de ‘CBS Evening News’

Nuevo «Noticias de la noche de CBS» ancla Tony Dokoupil experimentó un percance en el aire durante la transmisión oficial de su debut el lunes, mezclando una transición de segmento y reconociendo el error en vivo frente a la cámara.

Durante la transmisión del lunes por la noche, Dokoupil falló una transición entre segmentosmezclando una historia sobre el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el senador de Arizona, Mark Kelly.

La confusión en el aire fue evidente, y Dokoupil dijo: «Otras noticias, como acaba de escuchar de Jill… bueno, también otras noticias para el gobernador Walz, no, vamos a hacer a Mark Kelly». Luego dijo: “Primer día, hay grandes problemas aquí”, antes de pasar al segmento de Kelly.

La historia de Kelly se refería a la posible degradación del senador de Arizona de su rango retirado de capitán de la Marina. El segmento informó que la Marina había emitido lo que se conoce como una carta de censura para el demócrata por su participación en un video que pedía a los miembros del servicio desafiar órdenes ilegales, sin especificar qué órdenes tenía en mente. El informe señaló que la Marina calificó lo que hizo el ex piloto de combate y astronauta como un acto de sedición.

Luego, Dokoupil pasó al segmento de Walz y dijo: “Ahora vamos a Minnesota, un anuncio sorpresa del estado de Great Lake allí hoy, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia de 2024”.

El sábado, Dokoupil hizo su debut cubriendo la operación militar estadounidense en Venezuela, dos días antes de su lanzamiento programado para el lunes. Fue nombrado nuevo presentador de “CBS Evening News” después de que Bari Weiss adquiriera CBS News impulsada por el nuevo jefe de Paramount, David Ellison.

En un vídeo del día de Año Nuevo, Dokoupil describió su misión como nuevo presentador del programa, prometiendo que el «estadounidense promedio» sería lo primero.

«En demasiadas historias, la prensa se ha perdido la historia», dijo. «Y no somos sólo nosotros. Son todos los medios heredados. Porque hemos tenido en cuenta la perspectiva de los defensores, y no la del estadounidense promedio. O le damos demasiado peso al análisis de los académicos o las elites, y no el suficiente al tuyo».

Continuó: «Informe por ustedes, lo que significa que les diré lo que sé, cuándo lo sé y cómo lo sé. Y cuando me equivoque, también les diré eso».