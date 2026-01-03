Tony Dokoupil de CBS News dice que será «más responsable que Cronkite»

Tony Dokoupil, Bari Weiss‘ elegido para tratar de darle un giro a «CBS Evening News», que tiene problemas de audiencia, ha prometido que el programa de noticias nocturno que presentará a partir de la próxima semana será «más responsable y más transparente» que el del legendario periodista Walter Cronkite.

El jueves 1 de enero, Dokoupil comparte su opinión sobre el estado del periodismo – y cómo “CBS Evening News” será diferente con él como presentador. «La gente ya no confía en nosotros como antes», dijo Dokoupil en un vídeo subido a las redes sociales y al sitio web del medio. «En demasiadas historias, la prensa se ha perdido la historia. Y no somos sólo nosotros. Son todos los medios tradicionales. Porque hemos tomado en cuenta la perspectiva de los defensores, y no la del estadounidense promedio. O le damos demasiado peso al análisis de los académicos o las élites, y no lo suficiente a usted».

Continuó: «Y lo sé porque, en ciertos momentos, he sido tú. También me he sentido así. Sentí que lo que estaba viendo y escuchando en las noticias no reflejaba lo que estaba viendo y escuchando en mi propia vida. Y que las preguntas más urgentes simplemente no se hacían».

El mensaje de Dokoupil fue recibido con una buena dosis de escepticismo y algo de desprecio, y respondió directamente a varias críticas en su cuenta de Instagram.

Un comentarista escribió: «Crecí con Cronkite. Lástima que CBS haya perdido su brillo Tiffany. Pero buena suerte de todos modos». Dokoupil respondió: «¿Qué es lo que más te gusta de él? Puedo prometerte que seremos más responsables y más transparentes que Cronkite o cualquier otra persona de su época».

Don Dahler, periodista ex Noticias CBS corresponsal, publicó: «Tony, sabes que te tengo un enorme respeto y afecto. Sé que eres un periodista sólido y heredero legítimo del gran escritorio de CBS-News. Pero esto parece que fue escrito por Bari Weiss». Dokoupil respondió: «No, lo escribí yo. Pasé la primera mitad de mi carrera como periodista impreso. Si Internet nunca se hubiera inventado, probablemente todavía sería periodista impreso. Escribir es mi primera forma».

El presentador de Bravo, Andy Cohen, también comentó sobre la publicación de Dokoupil: «¿Escuchar demasiado a los expertos? Wtf». A eso, Dokoupil respondió: «Andy, te amo. ¿Pero realmente no puedes pensar en algún ejemplo en el que el asesoramiento académico haya resultado limitado o malo? Básicamente te di una lista de opciones múltiples. Es posible que estuvieras viviendo fuera o por encima de los problemas que menciono».

Dokoupil en su publicación original dijo que los espectadores han cuestionado la cobertura de CBS News de temas como “TLCAN o la guerra de Irak”; “Los correos electrónicos de Hillary Clinton o el Russiagate”; y “más recientemente, los confinamientos por COVID, la computadora portátil de Hunter Biden o la aptitud del presidente para el cargo”.

Mientras tanto, otro comentarista escribió en la publicación de Dokoupil: «Tengo muy poca fe en que esto sea cierto. Vimos a su empresa retorcerse hasta convertirse en un nudo para volverse atractiva para sus clientes». [sic] nueva empresa matriz. Dudo que se le permita compartir la noticia de forma imparcial. Mostrará historias de estadounidenses comunes y corrientes que luchan contra la adicción, la pérdida de empleo, etc., pero las decisiones políticas que contribuyen a su difícil situación quedarán en un segundo plano. Llámame el dudoso Thomas, muéstrame que estoy equivocado”. A eso, Dokoupil respondió: “Oye, te escucho. Son sólo palabras en este momento. Pero abrázame a ellos”.

Uno de los comentarios que más me gustaron en la publicación del día de Año Nuevo de Dokoupil fue: «Demasiado tarde… Bari Weiss ha destruido esta red». Otro comentarista escribió: «Es absolutamente una locura decir básicamente ‘vamos a simplificar esto porque los datos que provienen del mundo académico son incómodos para ti'».

Dokoupil fue nombrado presentador de “CBS Evening News” el mes pasado por Weiss, editor en jefe de CBS News y fundador de The Free Press. Paramount Skydance adquirió The Free Press en un informó un acuerdo de $ 150 millones e instaló a Weiss para supervisar las operaciones editoriales de CBS News en lo que el director ejecutivo, David Ellison, dijo que era un esfuerzo por restaurar la confianza de los espectadores en el medio.

El viernes se lanzó “CBS Evening News”. “Cinco principios simples” que guían su cobertura.. Uno de ellos, según CBS News, es «Amamos a Estados Unidos», y explica que los «valores fundamentales de libertad, igualdad y estado de derecho del país nos convierten en la última mejor esperanza en la Tierra».

