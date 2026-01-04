Tony Dokoupil comienza la carrera de ‘CBS Evening News’ con Pete Hegseth

Probablemente este no fue el inicio de una carrera en «Noticias de la noche de CBS» eso Tony Dokoupil – o sus jefes – imaginado.

El presentador, un veterano del programa matutino de CBS News, debía haber iniciado su mandato el lunes, pero un sorprendente ataque a Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses seguido de la expulsión del presidente del país, Nicolás Maduro, hizo aún más necesaria su aparición en el telediario de la cadena, particularmente cuando el personal superior de otras cadenas, incluidos Tom Llamas de NBC y Kaitlan Collins de CNN, revelaron su intención de presentarse para trabajar los fines de semana en los horarios nocturnos de sus cadenas.

Así que aquí estaba Dokoupil, el sábado por la noche, trabajando para informar a los espectadores sobre los últimos acontecimientos, ayudado por corresponsales como Charlie D’Agata y Scott MacFarlane, y una entrevista de tres segmentos con el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Es posible que los espectadores esperaran ver a Dokoupil detrás del escritorio, tomando la temperatura de los estadounidenses promedio. Después de todo, a principios de esta semana apareció en una promoción diciendo a los espectadores potenciales que «en demasiadas historias la prensa se perdió la historia. Porque hemos tomado en cuenta la perspectiva de los defensores y no del estadounidense promedio. O le damos demasiado peso al análisis de los académicos o las elites, y no lo suficiente a usted».

El programa “CBS Evening News” del sábado no tuvo aportes directos de los estadounidenses promedio, y Hegseth, que disfruta de un nivel de poder que la mayoría de la gente en Estados Unidos no tiene, ciertamente podría ser visto como una “élite”.

Dokoupil tiene muchos desafíos por delante. “CBS Evening News” ha ocupado el tercer lugar, muy por detrás de “World News Tonight” de ABC y “NBC Nightly News” de NBC durante años.y su prestigio se ha visto más erosionado en los últimos meses mientras CBS probaba un formato de dos anclas con Maurice DuBois y John Dickerson que acabó perdiendo espectadores. Mientras que NBC ha dependido de sólo cuatro presentadores para “Nightly News” en aproximadamente 40 años, CBS sigue cambiándolos, incorporando a Scott Pelley, luego a Jeff Glor y Norah O’Donnell en tan solo unos pocos años. Estos ajustes hacen que la tarea de conectarse con una audiencia leal sea más difícil.

Bari Weiss lo ha elegido para intentar fomentar nuevos vínculos con el público, el editor en jefe recientemente instalado de CBS News. Llegó al medio respaldado por Paramount Skydance después de que éste gastara 150 millones de dólares en su sitio de opinión, The Free Press. Weiss no tiene experiencia dirigiendo una organización de noticias televisiva convencional y, en las últimas semanas, ha empezado a demostrarlo. Ha habido controversias sobre un informe de “60 minutos” completamente examinado que ella ordenó retenery personas familiarizadas con la sala de redacción dicen que el personal se ha sentido frustrado porque un enfoque continuo en sus decisiones gerenciales ha desviado la atención del periodismo serio producido por los reporteros de CBS News. CBS News llegó temprano para dar noticias sobre los ataques en Venezuela en las horas laborables del sábado por la mañana, así como detalles clave sobre algunos de los planes de las operaciones.

Weiss no ha allanado exactamente el camino para su ancla. El inicio de Dokoupil a principios de enero se dio a conocer hace apenas tres semanas, lo que le dio a CBS poco tiempo para preparar el terreno para su llegada. Las cadenas de televisión suelen pasar períodos más largos de tiempo promocionando la inminente llegada de un nuevo presentador nocturno y, a menudo, envían a ese periodista a reunirse con ejecutivos y personal de sus filiales en todo el país, donde se les pide a los presentadores locales que impulsen a los espectadores a la transmisión nacional que sigue. Tres semanas dejan poco tiempo para utilizar publicidad exterior u otras tácticas promocionales para estimular el interés, y un vídeo digital distribuido esta semana que muestra a Dokoupil esforzándose por llamar la atención de los transeúntes en Grand Central Terminal no sugería que fuera muy conocido.

Con la llegada del nuevo presentador, CBS ha modificado la apariencia del venerable programa, que tiene vínculos con el venerado Walter Cronkite. La pantalla está menos abarrotada de gráficos, lo que distrae menos al espectador de lo que el presentador tiene que decir. Quedaba por ver si Dokoupil tendría más detalles que ofrecer después de un día entero de noticias por cable y reportajes especiales de las cadenas de televisión sobre el tema. Al final, CBS News cedió la mayor parte de su tiempo a Hegseth.

La transmisión del sábado no debe verse “como es”, como solía decir Cronkite. Se suponía que Dokoupil comenzaría su carrera en el programa visitando varios pueblos y ciudades de Estados Unidos. De hecho, estaba hablando en KPIX, la estación de CBS en San Francisco el sábado por la noche. Está previsto que regrese a Nueva York para su transmisión del lunes, retrasando los planes que estaban previstos para que comenzara a viajar a mediados de la próxima semana.

Dokoupil despidió el sábado por la noche con la frase: «Ese es otro día en Estados Unidos y el mundo». Pero probablemente no fue un día más para él, sino definitivamente el comienzo de un viaje más largo.