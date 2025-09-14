Tony Adams dispara un mensaje fuerte antes del juego de Bills

El Bills de búfalo Han ganado cinco coronas consecutivas de la AFC East.

Antes de la semana 2 enfrentamiento contra el Jets de Nueva YorkSeguridad inicial Tony Adams dijo que es hora de un cambio.

«Es hora de ganar la división», dijo Adams a ESPN Rich Cemini. «Es hora de que las cosas cambien. Eso es lo que [Aaron Glenn] Siempre predica: es hora de que las cosas cambien «.

Los Jets no han ganado la división desde 2002.

Los Jets tienen mucho que superar

A+ por el esfuerzo de Adams en sus audaces palabras antes de este enfrentamiento divisional. Sin embargo, el verde y el blanco tendrán que hacer que eso sucedan muchas cosas para que eso se haga realidad.

No solo los Bills ganaron el título divisional cinco años seguidos, sino que la corona más reciente en 2024 se logró dominantemente.

El año pasado, las facturas «Se convirtió en el primer equipo desde 2009 en asegurar un título de división con más de 5 juegos restantes en la temporada regular».

En otras palabras, dominaron su división tan a fondo que el equipo pudo navegar por el resto de la temporada, que incluyó otro mes más de juegos.

El entrenador en jefe Aaron Glenn le dijo a los medios esta semana que la forma más rápida de los playoffs es a través de su división. Es cierto. Un ganador de la división está garantizado no solo un lugar de playoffs sino también un juego de playoffs en casa.

Para los Jets, pueden querer comenzar con una victoria el domingo y luego ver a dónde van las cosas de allí.

Búfalo ha ganado Tres consecutivos, cuatro de los últimos cinco y ocho de los últimos diez en esta rivalidad.

Jets tendrá a su prometedor novato en el campo

Los verdes y los blancos son desvalidos en casa de los Bills. Eso significa que necesitarán algunas cosas adicionales para lograr la victoria.

Esos esfuerzos serán ayudados por algunas grandes noticias de lesiones.

«Jets Te Mason Taylor, que perdió el tiempo en la práctica con una lesión en el tobillo y se espera que sean cuestionables, juegue frente a los Bills», NFL Network Insiders Ian Rapoport y Mike Garafolo compartió el domingo 14 de septiembre. «Practicó completamente el viernes».

#Chorros Se espera que Te Mason Taylor, que perdió el tiempo en la práctica con una lesión en el tobillo y figura como cuestionable, juegue contra el #Facturaspor yo y @Mihekharafolo. Practicó completamente el viernes. – Ian Rapoport (@rapsheet) 14 de septiembre de 2025

Taylor, según el entrenador en jefe Aaron Glenn, reinició el mismo tobillo que había dolido durante el campamento de entrenamiento, lo que lo obligó a perder una semana. Eso aumentó el nivel de preocupación, especialmente después de varios días de práctica limitada esta semana.

Taylor tuvo una recepción para 20 yardas de recepción en su debut en la NFL en la Semana 1.

Es hora de establecer el tono para los Jets

Este es el primer juego divisional del entrenador Glenn.

Estos juegos a menudo cuentan como dobles, como solía decir el ex entrenador Rex Ryan. Los Jets no han ganado la división en mucho tiempo, ni les ha ido muy bien durante los últimos 15 años.

El entrenador Glenn necesita establecer un tono que esta sea una nueva era del fútbol de los Jets y que comienza en la semana 2 dentro de la división.