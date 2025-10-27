Tonislav Hristov sobre el documental de noticias falsas ‘Truth or Dare’, filmando The Rasmus

Tonislav Hristov asume noticias falsas en documento “Verdad o Reto” – y las personas que influyen en los votantes en Bulgaria.

«Algunos dicen: ‘A nadie le importa. A nadie le importa si una persona afirma que ‘la Tierra es plana’ porque eso no afecta mi vida». Pero al final del día, quienes están detrás de esto no creen en la democracia. He vivido el comunismo y, créanme, hay una diferencia”, dice.

«Cuando, de repente, tienes en el parlamento gente que está en contra de las vacunas y a favor de Rusia, eso afecta tu vida. En Bulgaria, las noticias falsas ciertamente influyeron en la participación electoral».

Hristov, que vive entre Bulgaria y Finlandia, a menudo aprovecha su condición de outsider para mirar ciertas cuestiones con ojos nuevos. «Es una posición cómoda. Puedo estar del lado del espectador», admite.

Ya detrás de los premios de la Berlinale “La vida mágica de V” y “El buen cartero” también coprodujo el primer tema de Ji.hlava. “Novias virtuales” – ahora está desarrollando un documental musical sobre una banda de rock finlandesa. el rasmusmejor conocido por su exitosa canción «In the Shadows».

«Los he estado siguiendo durante algún tiempo. Va a ser una historia de la banda, sobre dónde están y dónde han estado, sus altibajos», dice.

“Los músicos quieren mantener intacta su imagen [in music docs]las cuales entiendo, pero ya las conozco. Son buenas personas y honestos acerca de sus sentimientos, como suelen ser los finlandeses”.

Antes de hacer “Verdad o Reto”, se encontró por primera vez con propagadores de noticias falsas sobre las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

«Entrevisté a algunos macedonios que estaban haciendo esto. Tenían veintitantos años y de repente ganaban mucho dinero. Fueron contratados por un partido político estadounidense y en el momento en que terminaron las elecciones, también terminó el trabajo».

Según varios medios, incluyendo la BBCMacedonia del Norte experimentó una oleada de noticias falsas dirigidas a lectores estadounidenses. ¿Uno de sus secretos? Inventar una mentira tan escandalosa que nadie la cuestionará.

“Lo ves y piensas: ‘Vamos, nadie está secuestrando a tu hijo’, pero luego hablan de la familia y los niños, y empieza a acumularse. [Hristov refers to the ‘Save the Children’ conspiracy theory]. Los partidos políticos lo utilizan para dividir a la gente, porque así es como ganan las elecciones”.

En el documento, que se muestra en Ji.hlava Intl. Festival de Cine: sigue “ambos lados”: la periodista experimentada Genka Shikerova, que se encuentra bajo fuego, y el creador de contenidos Ivan, que difunde información errónea en sus crecientes canales.

«Para ser honesto, realmente me agrada. Él cree en estas cosas. La diferencia entre él y los macedonios es que a los macedonios nunca les importó: sólo querían ganar dinero. A él le gusta la atención, claro, pero también se entusiasma con las cosas que ‘descubre'», dice Hristov.

«Iván no se da cuenta hasta después de las elecciones que lo están utilizando. Te descartan cuando ya no sirves. Por eso me gusta, pero es como un niño. También me gustan mis hijos, pero no estoy de acuerdo con sus opiniones sobre los juegos de ordenador».

Hristov ve la historia como «extremadamente personal».

«Tengo dos hijos y estoy tratando de moderar a qué acceden en sus teléfonos. Pero en realidad son las generaciones mayores las que no pueden distinguir lo que es verdadero y lo que es falso».

Según Hristov y su investigación, la mayoría de los búlgaros ya no ven las noticias: obtienen toda la información en línea y más del 60% de ellos cree que esta información es verdad. “Saben qué darte de comer y cómo utilizarte, y por eso durante las elecciones todo este dinero va a Facebook o X [formerly Twitter]”, señala.

«Como periodista, ya no puedes llegar a estas personas porque no ven la televisión. Genka tiene menos espectadores que Iván: un trabajador de la construcción que en un momento empezó a creer que alguien intenta controlar su destino y que él necesita contraatacar».

Si bien el proceso parece irreversible, Mark Zuckerberg anunció en enero que Meta terminará con la verificación de datos y la reemplazará con un programa de «notas de la comunidad»: «No quieren asumir la responsabilidad de moderar el contenido, porque entonces estarías perdiendo clientes».

Hristov añade: «Hay una escena extremadamente importante en la película en la que Genka está enseñando a los niños. Ella dice: ‘Mira, Internet está muy abierto. Puedes encontrar cualquier cosa, pero tienes que ser capaz de distinguir la verdad de la mentira’. La única manera de hacerlo es mediante la educación”.

«Es importante enseñar a nuestros hijos -y a nuestros padres- que no todo lo que hay en Internet es cierto. Y si no estás seguro de algo, compruébalo. Esa es la única solución a los problemas que tenemos».