Toniebox 2: precio, información, compra online

Toniesla empresa fundada en Alemania que fue pionera en la reproducción de audio sin pantalla para niños, ha lanzado oficialmente su actualización más ambiciosa desde que debutó la categoría hace casi una década. A partir del 5 de octubre, el Toniebox 2 de la marca estará disponible, lo que marca la mayor actualización hasta el momento de su sistema de audio interactivo más vendido y que se ha convertido en un elemento fijo en los hogares de todo el mundo. El lanzamiento marca un gran paso adelante para la empresa, al expandirse más allá de la narración y la música hacia juegos interactivos y funciones mejoradas dirigidas a familias con niños de 1 a 9 años y más.

«Toniebox 2 se basa en todo lo que las familias ya aman, pero desbloquea mucho más», dijo Ginny McCormick, CXO de Tonies, en un comunicado. «Nos hemos mantenido fieles a nuestra visión de contar historias con audio primero, al mismo tiempo que introducimos una nueva capa de juego interactivo que permite a los niños descubrir, imaginar y explorar a través de Tonieplay. Con funciones más inteligentes para despertarse y acostarse, Toniebox 2 ahora apoya a las familias desde las rutinas matutinas hasta los descansos nocturnos, creando más oportunidades para la independencia infantil y rutinas sencillas».

Desde su debut en 2014, Tonies ha vendido más de 9,5 millones de Tonieboxes y más de 125 millones de figuras coleccionables de Tonie, con personajes de Disney, “PAW Patrol” y “Gabby’s Dollhouse”, entre otros. Con Toniebox 2, la empresa introduce nuevos elementos de diseño y una gama de contenidos ampliada.

El dispositivo ahora integra herramientas para despertarse y acostarse, incluido un temporizador para dormir, funciones de iluminación y una alarma para el amanecer, lo que subraya su papel como un compañero familiar durante todo el día en lugar de un juguete reservado para el tiempo de juego. Un nuevo anillo de luz brilla con los colores del arco iris cuando los niños intercambian figuras o juegan, mientras que los controles actualizados de la aplicación brindan a los padres una mayor supervisión sobre el uso. Disponible en una nueva línea de colores como Sunset Red y Tropical Teal, Toniebox 2 mantiene la compatibilidad con los Tonies existentes al mismo tiempo que incorpora un diseño modernizado y hardware actualizado.

Quizás la expansión más notable sea Tonieplay, la entrada de la marca al espacio de los juegos. En lugar de pantallas, Tonieplay aprovecha indicaciones de audio y controles físicos para guiar a los niños a través de cuestionarios, aventuras y desafíos de narración interactiva. Con títulos de lanzamiento que presentan personajes de “Winnie the Pooh”, clásicos de Disney y Lalalinos de los propios tonies, el formato se posiciona como una experiencia de juego de mesa y audio, diseñada tanto para jugar en solitario como para participar en grupo. Los ejecutivos de Tonie lo describen como una evolución natural para una plataforma que ya fomenta el compromiso independiente e impulsado por la imaginación.

El Toniebox 2 está oficialmente disponible en es.tonies.com, Amazonas y Walmart. Walmart agregará ventas en la tienda el 1 de noviembre. Los juegos iniciales comienzan en $139,99, los juegos Tonieplay tienen un precio de entre $19,99 y $34,99 y la línea My First Tonies oscila entre $14,99 y $39,99.