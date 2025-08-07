Tonia Haddix de Chimp Crazy sentenciado a 4 años de prisión

Tonia Haddix, el tema principal de HBO‘s 2024 docuseries «Chimpancé loco«, Fue sentenciado a 46 meses en una prisión federal el jueves, según el local St. Louis Outlet Fox 2. Fue condenada por dos cargos de perjurio y un cargo de obstrucción de la justicia durante una investigación sobre la supuesta muerte de su celebridad chimpancé mascota, Tonka.

Como relata la serie HBO, Haddix era dueño de un complejo de chimpancé en Festus, Missouri, donde alquiló los simios para eventos especiales, fiestas de cumpleaños, comerciales de televisión y películas. En 2020, uno de sus chimpancés escapó, lo que llevó a acusaciones con respecto a su tratamiento de los animales. El grupo activista de derechos de los animales PETA pronto intervino, obteniendo una orden judicial para eliminar a los animales del cuidado de Haddix y a un santuario de simios más adecuado.

Haddix se resistió a la orden durante años, pero cuando los funcionarios federales finalmente vinieron a recoger a los simios, ella afirmó que uno de sus chimpancés, Tonka, había muerto antes de su llegada. Tonka era un chimpancé mayor que había aparecido en varias películas de Hollywood como «George of the Jungle» y «Buddy». Si bien su muerte fue plausible, su oportunidad era sospechosa.

Después de que Haddix le mintió a un juez federal sobre su conocimiento del paradero de Tonka, el animal fue descubierto que vivía en su sótano en una nueva casa en Lake of the Ozarks, Missouri. El descubrimiento llevó a su arresto, y se declaró culpable en marzo a los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia. Tonka fue transferido para salvar el santuario de chimpancés en Fort Pierce, Florida

Mientras Haddix estaba en libertad bajo fianza en julio, las autoridades descubrieron otro chimpancé no registrado en su sótano, lo que violaba los términos de su vínculo. El caso de este descubrimiento se encuentra actualmente en apelaciones.

«Ahora que Tonia Haddix está encerrada, está probando el sufrimiento que infligió a los animales al encarcelarlos en las jaulas y negarles cualquier apariencia de una vida natural. PETA se alivia al ver a la justicia hecha a todos a todos a apoyar el acto de seguridad de los primates, que mantendrán los monos vulnerables y los Aperios de la base de las mascotas y las manos de los traficantes sin rutas como Had Had Had Haddix», «, Dicha Britery, PetAs, PetAs, PetAs, APES, SOBRETANTES, SEGUIR PETAET. Aplicación de la ley de animales cautivos

«Chimp Crazy» fue producido y dirigido por el creador de «Tiger King» Eric Goode. La serie narra la relación de Haddix con Tonka y sus tensas batallas con PETA antes del arresto. El documental contiene imágenes críticas de Haddix que se mienten al juez sobre Tonka y Goode que le informan a PETA. El programa se estrenó en HBO en 2024 y actualmente está disponible para transmitir en HBO Max.