Tompi renunció oficialmente a Wami, liberando sus canciones cantadas por cualquiera

Yakarta, Viva – Cantante y médico, Teuku Adifitrian o mejor conocido como Tompíanunció un paso decisivo relacionado con su decepción con el sistema de gestión realeza Música en Indonesia.

El músico que también está activo en este mundo de la película renunció oficialmente a la membresía de la música indonesia Wahana (Propio), una de las instituciones de gestión colectiva (LMK) a cargo de administrar y distribuir Canciones de regalías. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Tompi anunció la decisión a través de su cuenta de Instagram. El médico dijo que había dejado oficialmente la membresía de Wami a partir del lunes 11 de agosto de 2025.

«Entonces, como ayer le pregunté a mi gerente @natalia_281 Para salir de la membresía de Wami «, escribió Tompi, citado VIVA.

La decisión no fue así. Tompi afirmó haber tenido un sentido de decepción en el desempeño de LMK, especialmente relacionado con la transparencia y el sistema de distribución de regalías que se consideraba irrazonable.

«La respuesta no es en el mismo sentido de mi sentido común y cuanto más aquí es más caótico», dijo.

La decepción hizo que Tompi tomara pasos extremos que rara vez son realizados por músicos profesionales. Él libera abiertamente a cualquiera para cantar sus canciones sin tener que pagarle regalías.

«Por favor, aquellos que quieran cantar mis canciones en todas las etapas del espectáculo de conciertos del café, tocar. No citaré nada hasta el próximo anuncio», escribió.

El cantante de esto mencionó anteriormente que a menudo había cuestionado el sistema de distribución de regalías en la industria musical del país, incluso desde que el difunto Glenn Fredly todavía está activo. Ambos a menudo discuten y expresan críticas del sistema que se considera no a favor de los músicos.

«La respuesta que no es en buen sentido es mi sentido común», dijo nuevamente.

Tompi, también conocido como el director de la película Pretty Boys, enfatizó que su decisión de salir de Wami era una forma de protesta real. Se espera que este paso active una discusión más seria sobre la mejora del sistema. Música de realeza en Indonesia.