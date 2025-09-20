Tompi crítica al Ministro de Purbaya sobre RP. 200 billones

VIVA – cantante y médico, Tompínuevamente robando la atención pública. Esta vez, no a través de la música o su profesión como médico, sino a través de sus críticas picantes a las políticas gubernamentales en la gestión de grandes fondos.

Tompi destacó el movimiento del gobierno para colocar fondos jumbo de RP200 billones a la Asociación Bancaria Estatal (Himbara) y PT Bank Syariah Indonesia (BSI) TBK. Según él, a pesar de que la cantidad de fondos se extendió era tan grande, el impacto real para la comunidad aún no se había visto, especialmente en el caso de los intereses de los préstamos bancarios. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Se ha lavado hasta RP200 T, pero el interés del préstamo aún está alto. Apenas se mudó del viejo interés», escribió Tompi en su cuenta de Personal X, @dr_tompi citado el domingo 21 de septiembre de 2025.

En su carga, Tompi mencionó directamente al Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa. Cuestionó la efectividad de la colocación de estos fondos, lo que debería poder desencadenar las ruedas de la economía a través de una disminución en el interés de los préstamos.

Sin embargo, en realidad según Tompi, el interés crediticio sigue siendo alto. Esta condición dificulta que la comunidad o los actores comerciales obtengan acceso a financiamiento a un costo más ligero.

«¿Qué pasa con el Ministro de Finanzas? Si todavía es alto así, los fondos simplemente lo vomitarán en el banco. ¿No es su intención mover la economía?» Añadió.

La crítica de Tompi refleja la preocupación de algunas personas de que los billones de fondos de Rupia pueden terminar solo como depósitos bancarios sin beneficios reales. De hecho, el objetivo principal de la colocación de fondos es alentar las actividades económicas, acelerar la recuperación y ayudar a la comunidad a través de préstamos más asequibles.

Comentarios de los interuntos

«No es tan fácil como girar la palma de la mano. ¿No puedes ser impaciente Tom?»

«¿Cuántos días eres … paciente y espera un minuto, hay personas que juzgan»

«Tompi tiene razón. Los médicos solo entienden el mercado de dinero/banca. Desafortunadamente, Purbaya a pesar de que son compañeros de clase … lo siento solo el experto en el mercado de capitales (antiguo en valores). La banca falta … lo siento».