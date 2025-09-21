Tompi crítica al Ministro de Finanzas Purbaya, la última condición de la enfermedad de Lyme inspirada en Bella Hadid 12 años

Yakarta, Viva – Noticias sobre Tompí El que criticó al Ministro de Purbaya sobre el fondo RP200 Billion aparentemente estaba atrayendo la atención del lector. Rápidamente, este artículo se filmó inmediatamente en la fila más popular.

Condición Bella Hadid Lo que está débil en el hospital debido a la enfermedad de Lyme es hacer que los internautas se preocupen. Sin mencionar el caso de Baim Wong, quien se discutió sin rodeos sobre su divorcio con Paula Verhoeven. Para leerlo en una versión completa, aquí presentamos la lista de las noticias más populares del canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el domingo 21 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Tompi crítica al Ministro de Purbaya sobre RP. 200 billones

El cantante y médico, Tompi, volvió a llamar la atención del público. Esta vez, no a través de la música o su profesión como médico, sino a través de sus críticas picantes a las políticas gubernamentales en la gestión de grandes fondos.

Tompi destacó el movimiento del gobierno para colocar fondos jumbo de RP200 billones a la Asociación Bancaria Estatal (Himbara) y PT Bank Syariah Indonesia (BSI) TBK. Según él, a pesar de que la cantidad de fondos se extendió era tan grande, el impacto real para la comunidad aún no se había visto, especialmente en el caso de los intereses de los préstamos bancarios.

Las últimas condiciones que Bella Hadid todavía está débil en el hospital, luchando contra la enfermedad de Lyme durante 12 años

Las malas noticias vinieron de la familia Hadid. A través de Instagram, Yolanda Hadid compartió un retrato de su hija, Bella Hadid, quien estaba recibiendo tratamiento intensivo en el hospital.

En la carga, Bella parecía estar mintiendo con un IV y varias drogas a su alrededor. No solo Yolanda, la propia Bella también subió fotos similares en su cuenta personal, mostrando su lucha contra la enfermedad de Lyme que había sufrido durante mucho tiempo.

Baim Wong dijo que su caso de divorcio con Paula hace algún tiempo influyó en la condición de salud de su padre

Paula Verhoeven y Baim Wong.

Baim Wong apareció recientemente en el podcast de Denny Sumargo. En el podcast de 50 minutos, Denny Sumargo había aludido al proceso de divorcio de Baim Wong con Paula Verhouven. que está cerca de la partida del padre de Johni Wong a principios de este año.

Llamado Baim Wong, su proceso de divorcio con Paula resultó recientemente afectar el estado de salud de su difunto padre en ese momento. Dijo que el padre siempre monitoreaba noticias relacionadas con su separación de Paula.

La gravedad de la lucha de Bella Hadid contra la enfermedad de Lyme fue revelada por la madre, la mesa llena de medicina

La supermodelo Bella Hadid regresó a la atención pública después de que su madre revelara su condición de salud, Yolanda Hadid, a través de cargas en Instagram.

Varias fotos muestran a Bella en el hospital con infusión y drogas a su alrededor. El momento ilustra cuán pesada es la lucha del modelo contra Lyme que sufrió durante más de una década.

