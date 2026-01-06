Tompi confirma que no hay ningún problema personal con Pandji tras criticar las bromas físicas de Gibran

Jacarta – Músico y cirujano, tompiDestacó que no tuvo trato personal con el cómico. Pandji Pragiwaksonoque alude a la apariencia física del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka como broma en su material de «comedia stand-up».

La declaración de Tompi estaba relacionada con la actuación de «comedia stand-up» de Pandji que se transmitió en una plataforma de transmisión titulada «Mens Rea». En un segmento del programa, Pandji dijo que el vicepresidente Gibran parecía tener sueño.

«Permítanme aclarar primero que Pandji y yo somos amigos. Aunque en cuestiones políticas no siempre estamos en el mismo camino, somos amigos. Estoy bien con él, y no tengo problema personal«No hay asuntos personales», dijo Tompi en una declaración en el Palacio Vicepresidencial de Yakarta, citado el martes 6 de enero de 2025.

Tompi admitió que había trabajado con Pandji, incluso discutiendo temas políticos.

Tompi y Pandji Pragiwaksono

Después de ver la actuación de comedia que duró más de dos horas, Tompi estuvo de acuerdo con el material presentado por Pandji que hablaba de las condiciones políticas en el país.

«Casi todo, en general estoy de acuerdo con el contenido. Cien por ciento correcto. Estoy de acuerdo con el contenido. Su ansiedad es la ansiedad de todos nosotros. Y logró transmitir bien el mensaje, ya veo. Sólo me arrepiento de una cosa», dijo Tompi.

Aunque estuvo de acuerdo con el material presentado por Pandji, Tompi lamentó que las críticas a figuras políticas en realidad ataquen la apariencia física de una persona. Él cree que las críticas deben dirigirse al desempeño o las políticas de una persona, no a su apariencia física.

Tompi, quien trabaja como cirujano plástico, también explicó que la apariencia de ojos somnolientos de Gibran es una condición anatómica congénita desde el nacimiento, y tiene un término médico llamado ptosis.

Las personas con ptosis, dijo Tompi, tienen los párpados caídos hacia abajo, lo que hace que la visión de la persona no sea óptima.

«La ptosis es cuando el músculo elevador (párpado) se extiende hacia abajo, por lo que los ojos están cerrados, la apertura de los ojos no es óptima. En adultos con casos como el del Sr. Gibran, Sr. Vicepresidente, la condición de ptosis no es demasiado grave», dijo Tompi.