Tompi abre la voz sobre reunión con vicepresidente Gibran, insiste en que no busca puesto

VIVA – Nombre del médico tompi Sigue siendo un tema candente de conversación en las redes sociales. Este músico y cirujano plástico finalmente brindó una aclaración abierta sobre su reunión con el Vicepresidente Gibran Rakabuming Rakalo que previamente provocó varias especulaciones por parte de los internautas. Esta reunión fue ampliamente destacada porque Tompi fue acusado de defender a Gibran para apuntar a una determinada posición.

Este problema surgió después de que Tompi comentara sobre el material de comedia de Pandji Pragiwaksono que tocaba el físico de Gibran. A su juicio, Tompi cree que los chistes que hacen referencia a las condiciones físicas no son una forma saludable de criticar. En realidad, esta declaración arrastró a Tompi a un torbellino de acusaciones públicas, como si tuviera intereses personales detrás de su actitud. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Respondiendo a la conmoción actual, Tompi finalmente aclaró el motivo de su reunión con Gibran. A través de publicaciones en su red social Instagram, enfatizó que la reunión no tuvo nada que ver con asuntos de oficina ni con esfuerzos por acercarse al poder.

«Para no seguir bromeando, ayer me reuní con el vicepresidente, no para buscar un puesto o lamer ????. Simplemente continuar las actividades del plan de ayuda de seguimiento a Aceh, Sumatra del Norte Padang», escribió Tompi citado en su cuenta de Instagram @dr_tompi el martes 6 de enero de 2026.

Tompi también explicó en detalle los temas tratados en la reunión. Según él, la agenda principal eran las actividades sociales y humanitarias que habían sido planificadas previamente con varios colegas, entre ellos Raffi Ahmad y Melaney Ricardo.

«Parte de la discusión:

cronograma de ayuda

⁠ progreso continuo que se ha logrado

⁠propuesta de varias actividades para apoyar el Eid Ramadán allí

⁠propuesta de asistencia médica adicional

«Propuesta para poder ayudar a los residentes en el futuro a volver a ganarse la vida porque todo empieza desde CERO», escribió nuevamente.

Anteriormente, Tompi había respondido a comentarios mordaces de internautas que lo acusaban de querer conseguir un puesto. Un internauta incluso preguntó sin rodeos: «¿Qué puesto quieres para ser un médico de primer nivel?». Tompi respondió inmediatamente a esta pregunta con una frase breve pero llamativa.

«¿Cuánto puedo pagar? Hay mucha basura de este tipo», respondió.