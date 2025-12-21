Tommy podría ser despedido, Rebecca podría volver a conectarse y más

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 6 de la temporada 2 de “Landman”, “Dark Night of the Soul”, que se estrenó el domingo 21 de diciembre en Paramount+.

Bueno, fanáticos de “Landman”, sucedieron muchas cosas en este episodio. TL (Sam Elliott) le dio un puñetazo a un tipo que le faltó el respeto a su esposa; Rebecca (Kayla Wallace) se dio cuenta de que un chico con el que se relacionaba era su subordinado; y Cami (Demi Moore) ya no parece confiar en Tommy (Billy Bob Thornton). ¡La dinámica de poder está cambiando rápidamente! Pasando al episodio:

¿Por qué Tommy siempre necesita conducir tres horas, tener una reunión y conducir tres horas de regreso? ¿No pueden hacer un Zoom y ahorrarle el tiempo de viaje?

¡Un movimiento inteligente para esquivar la pregunta, Dale (James Jordan)!

¡Oh, hombre, Nate (Colm Feore) es un fastidio! ¡Simplemente disfruta de la comida mexicana!

Bien por Dale ignorando a los vendedores de tecnología que venden equipos, lo que significa que los buenos hombres serán despedidos. ¡Pero puntos de bonificación por llevarse su botín y obsequios de todos modos!

Oh, es lindo que Boss (Mustafa Speaks) sea un tipo esposa. ¡Hombre inteligente!

Abu… ¡abajo los robots!

Tommy, dile a Cooper (Jacob Lofland) que busque en Google cuánto cuestan los anillos de boda. ¡Al final te habría salvado!

Uf, Ainsley (Michelle Randolph)… broma transfóbica tonta. ¡Hazlo mejor, te apoyamos!

Un saludo a Angela (Ali Larter) por ser tan desinteresada al ofrecer su anillo. ¡Qué lindo!

«Los diamantes están en Dallas». Soy siempre diciendo eso!

¡La analogía de TL del “mono sobre un perro fugitivo” es acertada!

Vaya, mira estos dos palos en el barro riéndose juntos. ¡Divertido!

¿Más discusión sobre el “Golfo de América”? Taylor Sheridan claramente siente algo por el cambio de nombre del área por parte de Trump.

¿Alguien realmente entiende la charla de negocios en este programa? Nada me hace sentir más estúpido. ¡Supongo que todo es correcto, ya que suena complicado!

Nate… ¡deja que Rebecca sea la jefa! Tu dignidad no me interesa.

¡Qué nombre tan largo y siniestro para un caballo! Pensé que los llamarías «Domino» o algo así…

Tommy realmente hizo pasar un día divertido entre Gallino (Andy García) y Cami. De hecho, Gallino está tan pensativo que ahora le creo…qué ¿dinero de drogas? ¡Está limpio!

¡Guau! Rebecca tiene que trabajar con el atractivo geólogo, antiguo romance y máquina de doble sentido Charlie (Guy Burnet) en este proyecto. La química ya es genial y él está siendo TAN coqueto… ¡dame más!

Maldita sea, Cami todavía está superando a Tommy. Esta negociación apenas lo involucró en absoluto… ¿podría eventualmente despedirlo de M-Tex?

Me encantó que TL golpeara a Nash (Robert Morgan). Claro, TL estaba siendo un idiota, pero es divertido ver a Elliott entrar en acción.

¡Consíguele a Elliott un Emmy! Esta escena es tan triste…

Ese también fue un momento bien filmado, con Tommy y TL mayoritariamente en las sombras. ¡Las metáforas abundan!

Ir de compras con Angela y Ainsley es un nuevo objetivo en la vida.

Buen beso enojado / caliente.

¡Ay, Cooper está haciendo un esfuerzo con Ariana (Paulina Chávez)!

Hasta la próxima semana, comparte lo que tú nombraría un caballo premiado en los comentarios.