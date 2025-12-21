Tommy podría ser despedido, Rebecca podría volver a conectarse y más

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 6 de la temporada 2 de “Landman”, “Dark Night of the Soul”, que se estrenó el domingo 21 de diciembre en Paramount+.
Bueno, fanáticos de “Landman”, sucedieron muchas cosas en este episodio. TL (Sam Elliott) le dio un puñetazo a un tipo que le faltó el respeto a su esposa; Rebecca (Kayla Wallace) se dio cuenta de que un chico con el que se relacionaba era su subordinado; y Cami (Demi Moore) ya no parece confiar en Tommy (Billy Bob Thornton). ¡La dinámica de poder está cambiando rápidamente! Pasando al episodio:
- ¿Por qué Tommy siempre necesita conducir tres horas, tener una reunión y conducir tres horas de regreso? ¿No pueden hacer un Zoom y ahorrarle el tiempo de viaje?
- ¡Un movimiento inteligente para esquivar la pregunta, Dale (James Jordan)!
- ¡Oh, hombre, Nate (Colm Feore) es un fastidio! ¡Simplemente disfruta de la comida mexicana!
- Bien por Dale ignorando a los vendedores de tecnología que venden equipos, lo que significa que los buenos hombres serán despedidos. ¡Pero puntos de bonificación por llevarse su botín y obsequios de todos modos!
- Oh, es lindo que Boss (Mustafa Speaks) sea un tipo esposa. ¡Hombre inteligente!
- Abu… ¡abajo los robots!
- Tommy, dile a Cooper (Jacob Lofland) que busque en Google cuánto cuestan los anillos de boda. ¡Al final te habría salvado!
- Uf, Ainsley (Michelle Randolph)… broma transfóbica tonta. ¡Hazlo mejor, te apoyamos!
- Un saludo a Angela (Ali Larter) por ser tan desinteresada al ofrecer su anillo. ¡Qué lindo!
- «Los diamantes están en Dallas». Soy siempre diciendo eso!
- ¡La analogía de TL del “mono sobre un perro fugitivo” es acertada!
- Vaya, mira estos dos palos en el barro riéndose juntos. ¡Divertido!
- ¿Más discusión sobre el “Golfo de América”? Taylor Sheridan claramente siente algo por el cambio de nombre del área por parte de Trump.
- ¿Alguien realmente entiende la charla de negocios en este programa? Nada me hace sentir más estúpido. ¡Supongo que todo es correcto, ya que suena complicado!
- Nate… ¡deja que Rebecca sea la jefa! Tu dignidad no me interesa.
- ¡Qué nombre tan largo y siniestro para un caballo! Pensé que los llamarías «Domino» o algo así…
- Tommy realmente hizo pasar un día divertido entre Gallino (Andy García) y Cami. De hecho, Gallino está tan pensativo que ahora le creo…qué ¿dinero de drogas? ¡Está limpio!
- ¡Guau! Rebecca tiene que trabajar con el atractivo geólogo, antiguo romance y máquina de doble sentido Charlie (Guy Burnet) en este proyecto. La química ya es genial y él está siendo TAN coqueto… ¡dame más!
- Maldita sea, Cami todavía está superando a Tommy. Esta negociación apenas lo involucró en absoluto… ¿podría eventualmente despedirlo de M-Tex?
- Me encantó que TL golpeara a Nash (Robert Morgan). Claro, TL estaba siendo un idiota, pero es divertido ver a Elliott entrar en acción.
- ¡Consíguele a Elliott un Emmy! Esta escena es tan triste…
- Ese también fue un momento bien filmado, con Tommy y TL mayoritariamente en las sombras. ¡Las metáforas abundan!
- Ir de compras con Angela y Ainsley es un nuevo objetivo en la vida.
- Buen beso enojado / caliente.
- ¡Ay, Cooper está haciendo un esfuerzo con Ariana (Paulina Chávez)!
Hasta la próxima semana, comparte lo que tú nombraría un caballo premiado en los comentarios.