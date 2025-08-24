Tommy Fleetwood obtiene la aprobación de LeBron James

El Tommy Fleetwood La historia está comenzando a trascender el mundo profesional del golf.

El hombre de 34 años abrió la ronda final del Campeonato Con el liderazgo, mientras busca su ilusora victoria en la primera carrera. No solo recibió mucho apoyo de las galerías en East Lake Golf Club, sino que también recibió el aliento del futuro miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y la Estrella de Los Angeles Lakers LeBron Jamesquien piensa que es el tiempo de Fleetwood.

Fleetwood perdió poco tiempo construyendo su liderazgo en la ronda final, haciendo birdie en tres de sus primeros siete hoyos, y James proclamó en las redes sociales que es el momento de Fleetwood para finalmente abrirse paso.

«¡Qué comienzo hasta ahora de Fleetwood! Se siente como (hoy) es el día», dijo James en una publicación de Su cuenta X a sus casi 53 millones de seguidores.

¡Qué comienzo hasta ahora de Fleetwood! Se siente como el día es el día – LeBron James (@kingjames) 24 de agosto de 2025

Tommy Fleetwood busca la primera victoria en la gira PGA de su carrera

No ha habido escasez de cobertura y comentarios sobre la incapacidad de Fleetwood para superar la línea. Al ingresar al campeonato de 30 hombres, Fleetwood tuvo 163 comienzos de gira en su haber. Hizo el corte en 129 de esas aperturas, mientras que también acumulaba 44 resultados impresionantes de los 10 mejores. Además de eso, ha terminado entre los cinco primeros en 30 (!) Diferentes ocasiones con seis finalistas sin victoria.

Sorprendentemente, también tiene ocho victorias internacionales a su nombre, por lo que no es como si no supiera cómo ganar un torneo de golf.

Y ha hecho todo eso mientras soporta mucha angustia en su carrera turística. Solo esta temporada, Keegan Bradley lo atropelló en el agujero 72 del campeonato de Viajeros para arrebatar la victoria de Fleetwood, y también vio al FedEx St. Jude Memorial pasar por sus dedos, ya que su compañero de equipo de Ryder Cup Justin Rose aprovechó el último colapso de Fleetwood.

A pesar de los continuos golpes intestinales, Fleetwood siguió siendo positivo al ingresar a la ronda final en el campeonato del Tour.

«Me encanta volver a estar allí, y es solo otra oportunidad», dijo a los periodistas después de su actuación de tercera ronda en East Lake. «Es otra oportunidad. Es otro día en el que salgo y hacer lo que amo y disfrutarlo y estar en disputa y simplemente ir y golpear los tiros de golf, y lo que es la mejor presión, si lo desea. Estamos tratando de ganar un torneo de golf y hacer algo muy especial».

El talento de Fleetwood, las estadísticas hacen que la sequía sea difícil de comprender

Independientemente de si Fleetwood finalmente atrae a un Trofeo PGA Tour, no se puede negar que se convertirá en uno de los jugadores más talentosos de su generación. Solo en 2025, ocupó el tercer lugar en Strokes ganó total para la temporada. Fleetwood siempre ha sido un jugador de hierro de élite, pero lo llevó a un nuevo nivel esta temporada. Ingresó al campeonato del tour en el séptimo lugar en la gira en el enfoque de Strokes Ganado, y se ha casado con eso con los 30 top 30 ayudados por un Cambio de putter de principios de temporada.

Al entrar en el campeonato del Tour, Fleetwood tuvo siete top 10 en 18 aperturas esta temporada, acumulando más de $ 8.4 millones en premios.

Podría más que duplicar esa cifra al ganar el principal premio del campeonato del Tour de $ 10 millones, pero poder llamarse a sí mismo una gira de PGA podría ser una distinción invaluable.