Tommy Fleetwood lucha por el avance

Al concluir el día 2 del Campeonato Tour 2025Tommy Fleetwood una vez más envió a los fanáticos a un frenesí al provocar un primer lugar en el campeonato del Tour. El golfista inglés tiene Hecho olas últimamenteDisparar una carrera en el Campeonato de FedEx St. JudeUn puntaje que combinó el viernes en East Lake Golf Club para la Ronda 2 del Campeonato Tour 2025.

Fleetwood buscando una victoria de soltera

A pesar de 163 comienzos de carreraEl inglés Tommy Fleetwood sigue sin ganar en el PGA Tour. De todos modos, el profesional de 34 años se mantiene positivo y elegante, e incluso un poco humorístico, A pesar de sus muchas llamadas cercanas.

«Creo que sería bastante divertido si ganara esta semana y luego también obtuviera la Copa FedEx», dijo Fleetwood. «Creo que eso sería divertido. Lo terminaré en algún momento. Lo haré bien y lo haré bien más de una vez. Pero estar allí en realidad es la parte difícil de alguna manera», dijo Fleetwood antes del campeonato del Tour.

«El hecho de que supongo que las cosas no han funcionado antes no significa que no funcionarán esta semana o la próxima semana o cuando sea posible», dijo Fleetwood. «Estoy feliz de haber tenido un gran comienzo en otro torneo y estoy allí de nuevo».

Entrevistas como esta consistentemente recuerdan a los fanáticos que Fleetwood no solo es un golfista talentoso y dedicado, sino una gran persona y alguien a quien admirar.

«Estoy disfrutando de esta carrera en la que estoy, y estoy disfrutando de lo bien que he jugado hasta ahora», dijo. «Y sí, me gustaría seguir así».

Ese tipo de sentimiento es algo que mantiene a Fleetwood agradable pero competitivo. No hay duda de que puede ganar un título de PGA, no se trata de si, sino cuándo, para el profesional experimentado.

Empatado por la ventaja en el campeonato del tour

Al concluir la segunda ronda del campeonato del Tour, Fleetwood se encontró empatado por primer lugar con Russell Henley. Ambos profesionales terminaron el día con un 7-under 63, empatados en el lugar número 1.

En la parte posterior 9, Fleetwood jugó un juego impresionante, hundiendo 6 birdies y forzando su camino hacia el primer puesto. Henley también peleó y terminó el día con dos birdies en los últimos dos hoyos junto a Fleetwood.

«Todo lo que puedo hacer es seguir aprendiendo«, Dijo Fleetwood.» De hecho, siento que he jugado muy, muy bien cuando lideré los torneos y he estado en disputa. Es solo que no haya tenido las cosas bien al final. No es como si me hubiera estrellado y quemado. Es solo que no he terminado las cosas. Las personas que más ganan son los muchachos que más están en disputa «.

«Ahí es donde quiero estar», dijo. «Sigo adelante. Me encanta el zumbido cuando estoy en disputa, y estoy emocionado por la oportunidad nuevamente».

Cerca de los dos primeros es reciente ganador por primera vez Cameron Young. El golfista estadounidense se ha centrado en su juego corto. Anotando impresionantemente un 29 en la parte posterior 9 en East Lake Golf Club.

Los fanáticos pueden animar a Fleetwood mientras continúa la pelea por su primera vez en el PGA Tour Win en el tramo final del Campeonato FedExcup 2025 en East Lake Golf Club este próximo fin de semana.