Tommy Fleetwood finalmente ganó en PGA Tour, y las redes sociales les encantó

Por fin, Tommy Fleetwood es campeón de PGA Tour, y no hay mayor reflejo de su enfoque del juego que la reacción a su primera victoria en la gira de carrera.
Fleetwood se mantuvo en el tramo, defendiendo a algunos de los mejores jugadores del mundo para ganar el campeonato del Tour. La primera victoria en la gira profesional es mucho tiempo para la estrella inglesa, que es uno de los mejores jugadores del mundo. La reacción de los fanáticos y los medios de comunicación fue universalmente festivo.
Por supuesto, una gran razón por la cual Fleetwood es tan popular y amado y por qué tantos lo estaban apoyando, es por cuántas veces se quedó corta. Solo esta temporada, tuvo oportunidades de oro para ganar en el Campeonato Travelers y FedEx St. Jude Classic, y perdió ambos de manera agonizante.
Incluso en la ronda final del campeonato del Tour, Fleetwood obtuvo un poco de ardilla, particularmente con el conductor, pero pudo conseguir las cosas en línea para finalmente tomar uno.
«Había viajeros, había Memphis, y había mucho antes … pero creo que he tenido una gran actitud a través de todo», dijo a NBC después de su ronda. “A veces estaba un poco errático hoy, y estaba muy orgulloso de cómo encontré mi swing nuevamente.
«… Creo que estoy orgulloso de lo que he hecho antes. Ya sea que gané o no, he estado orgulloso de mi carrera … Esto no cambia esto realmente. Una victoria, con suerte la primera de muchos. No puedes ganar mucho si no ganas la primera».
