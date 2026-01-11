Tommy es despedido y Ariana es atacada

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 9 de la temporada 2 de “Landman”, “Plans, Tears and Sirens”, que ahora se transmite en Paramount+.

El episodio de esta semana de “Landman” seguramente dejará a los fanáticos desconcertados. Por un lado, hay mucho relleno, y hubiera preferido ver flotar lentamente una plataforma petrolera que sufrir porque Ainsley (Michelle Randolph) actúa como una mocosa durante sus primeras horas en la universidad. Pero luego, en los últimos 10 minutos, suceden dos cosas explosivas: una que se ha telegrafiado durante toda la temporada y otra que me tomó por sorpresa. Continúe leyendo para recorrer las cosas tontas hasta llegar a ese final asombroso. ¡Adelante!

<br />

TL (Sam Elliott) dando otra oportunidad a “The View”: “No creo que estén tratando de ser graciosos, pero lo son”.

¿Tommy (Billy Bob Thornton) simplemente arroja cigarrillos encendidos a su piscina? ¡Bruto!

Vaya, me sorprende que Rebecca (Kayla Wallace) vuelva con Charlie (Guy Burnet) para suavizar las cosas. ¡Progreso!

Ooh, Charlie está devolviendo esa energía crepitante. ¡Me gusta la química aquí!

¿“Malas joyas y peor corte de pelo”? ¡Charlie tiene el mejor salmonete en el juego del petróleo!

¿Por qué se habla tanto de cortes de pelo en este episodio? ¡Mantengan ese cabello largo, muchachos!

Sé que Gallino (Andy García) tiene que dispararle a la gente de vez en cuando, pero su vida hogareña es muy tranquila. ¡Otras parejas en este programa podrían aprender de su historia de amor con Bella (Stefania Spampinato)!

Me encantaría ver a Ainsley intentar llevarse bien con Paigyn (Bobbi Salvör Menuez).

“Como la religión impía”. Uf, Ainsley…

¡Oh no, están tan despiertos! ¡Prepárense, público de “Landman”!

¡Un pronombre convo! Chico, oh, chico….

Grita a Ainsley por incluso malinterpretar la pregunta: «¿Comes carne?»

¡Greta (Miriam Silverman) ha vuelto! Y Ainsley inmediatamente pronuncia mal su nombre…

TCU se arrepentirá de haber permitido que Ainsley y Angela (Ali Larter) pusieran un pie en el campus.

¡Me alegro de que la solución sea no obligar a Ainsley a crecer en absoluto! Claro, consígale un ático elegante para que no tenga que conocer a nadie ni desafiarse a sí misma para ampliar sus horizontes.

Greta, deberías haber hecho que seguridad sacara a Ángela. ¡Tú estás en el poder aquí!

Vale, Ángela, ganaste. Ahora simplemente estás siendo malo con un adolescente.

Cheyenne (Francesca Xuereb) y su bikini van a ser la muerte de TL

Al parecer, el guión está haciendo todo lo posible para mantener a las mujeres de “Landman” en bikini.

«Estoy diciendo que estás despedido». Ay, Cami (Demi Moore) – ¡fría!

¿Quién hubiera imaginado que Cheyenne, también conocida como Penny, y TL tendrían una relación tan linda?

¿Quién es este hombre que se esconde detrás de Ariana (Paulina Chávez) en el Patch Café?

Eww… ¿¡Johnny (Mike Harkins)?!? ¿¡¿Y estás usando insultos raciales hacia nuestra heroína mientras la amenazas?!? ¡Estás prohibido en el Café!

¡Patéale el trasero, Cooper (Jacob Lofland)! ¡Me encanta cuando le diste la vuelta al chico!

Hasta el final de temporada de la próxima semana, habla en los comentarios sobre en qué trabajo sería mejor Tommy. además hombre de tierra.