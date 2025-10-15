Tomi Elyus listo para continuar el liderazgo

KotabumiVIVA – Hoja Clase IIA Kotabumi llevó a cabo una actividad de entrega y despedida para el director de la prisión, junto con el presidente del DWP y el presidente de la sección PIPAS de la prisión de clase IIA Kotabumi, que tuvo lugar en la sala de la prisión de Kotabumi, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Este evento es un momento importante en el viaje de la prisión de Kotabumi, como una forma de regeneración del liderazgo para continuar el relevo del servicio en el entorno correccional.

Durante esta actividad, Sudirman Jaya entregó oficialmente el puesto de jefe de la prisión de clase IIA de Kotabumi a Tomi Elyus.

La procesión de entrega fue presenciada por el Jefe de la Oficina Regional, representado por el Jefe de Servicios y Desarrollo, Agus Wahono, el Regente de North Lampung Hamartoni Ahadis, Forkopimda, funcionarios estructurales, personal y representantes de la prisión de Dharma Wanita Kotabumi.

En su discurso, Sudirman expresó su agradecimiento y gratitud por la cooperación, dedicación y unión de todos los niveles durante su período de liderazgo. Espera que se pueda seguir manteniendo y mejorando el espíritu de solidaridad y profesionalidad construido.

«Me siento orgulloso de ser parte de la gran familia de la prisión de Kotabumi. Gracias por el extraordinario apoyo y cooperación de todos los niveles. Esperemos que la prisión de Kotabumi progrese y alcance más bajo el nuevo liderazgo», dijo Sudirman.

Mientras tanto, el nuevo Jefe de Prisiones, Tomi Elyus, expresó su respeto y agradecimiento por el desempeño y dedicación de los funcionarios anteriores. Está comprometido a continuar los programas positivos que se han estado ejecutando y fortalecer las sinergias entre departamentos para mejorar la calidad de los servicios penitenciarios.

«Nos esforzaremos por continuar con el entusiasmo y los logros que se han logrado, así como por innovar para brindar el mejor servicio a los reclusos y a la comunidad», dijo Tomi Elyus.

El evento continuó con la entrega de souvenirs, una sesión de fotos grupal, así como un encuentro amistoso entre antiguos y nuevos funcionarios y todos los empleados.

Con el espíritu de «Del servicio a la nueva esperanza», se espera que este cambio de liderazgo sea un impulso para fortalecer nuestro compromiso colectivo para lograr una prisión de Kotabumi que sea cada vez más avanzada, humana y con integridad.