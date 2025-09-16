Tome Transjakarta, LRT y MRT solo pagan RP. 1 el 17 y 19 de septiembre

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta nuevamente presenta un programa de tarifas de transporte público de RP. 1 En conmemoración del Día Nacional del Transporte 2025 que cae el 17 de septiembre de 2025.

«Este programa es válido por dos días, precisamente el 17 de septiembre de 2025 y el 19 de septiembre de 2025, comenzando en 00.00 a 23.59 WIB», dijo el martes la Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dishub) Syafrin Liputo en Yakarta.

Según él, el programa también se llevó a cabo en el marco de la seguridad del tráfico y los días nacionales de seguridad vial que cae el 19 de septiembre de 2025.

Syafrin explicó que todos los usuarios del servicio pueden disfrutar la tarifa RP1 Transjakarta (BRT, no BRT, Transjabodetabek), LRT Yakarta, y Sra. Yakarta.

Durante este período, dijo Syafrin, los pasajeros aún necesitan hacer «tocar» y «tocar» usando tarjetas electrónicas o aplicaciones compatibles, pero el saldo que se corta es solo RP1.

Los métodos de pago que se pueden usar incluyen tarjetas de dinero electrónico (pasteles) como Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI Tapcash, Bri Brizzi y Jaklingko, KMT y tarjetas Jakcard.

Syafrin explicó que los usuarios también pueden usar las aplicaciones Jaklingko y MyMrtj para realizar pagos.

«Invitamos al público a continuar utilizando los servicios de transporte masivo de Yakarta», dijo. (Hormiga)