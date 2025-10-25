Tome todas las precauciones en medio de las festividades.







No se trata sólo de Diwali, aunque es lamentable observar que se han producido varios accidentes y lesiones debido a petardos. Este espacio de edición siempre ha abogado por la seguridad festiva, señalando que los ciudadanos deben celebrar de manera responsable.

Habíamos escrito sobre cómo las precauciones y la empatía por los demás deberían ser parte de las celebraciones. También destacamos las medidas de seguridad al reventar galletas. Numerosos incidentes de incendio, algunos de ellos no relacionados con el festival, han puesto de relieve la importancia de ser «conscientes del fuego» como individuos. Debemos empezar desde la raíz, en la cocina de nuestra casa, que debe ser resistente al fuego. Use ropa de algodón mientras cocina o cerca del fuego. Tenga un tubo de Burnol a mano en la cocina. Busque consejo o intervención médica si se quema aunque sea levemente, en lugar de descartar cualquier lesión como pequeña.

Asegúrese de que extinción de incendios El equipo está instalado en las instalaciones de la sociedad de vivienda y funciona. Los miembros deben tener al menos una idea superficial de cómo utilizarlo. Para ello son importantes los simulacros de incendio. Asegúrese de que la gente conozca los conceptos básicos: nunca utilice el ascensor en caso de incendio. Tener siempre pasos despejados entre pisos para que en caso de cualquier emergencia las personas tengan prioridad de paso. Estos son fundamentos sobre los cuales nosotros, la gente, tenemos control y, por lo tanto, podemos adoptar estas medidas nosotros mismos para garantizar la seguridad. Al salir, cuídese de los niños y ancianos, asegurándose de que lleguen a un lugar seguro.

Los responsables de las oficinas deben garantizar el cumplimiento de las normas contra incendios en todo el complejo de oficinas. Aprenda cómo puede ayudar ponerse un paño húmedo en la nariz y la boca, asegurando una salida tranquila.

Mantener números de emergencia almacenados dentro de los teléfonos. Mantenga la información médica a mano para un acceso rápido. Si bien no podemos salvaguardar cada parte de nuestro entorno de vida, de viaje o de trabajo, podemos hacer lo que esté a nuestro alcance, realizando pequeños cambios o tomando medidas para lograr una mayor seguridad frente a los incendios.

Al menos hagamos lo que podamos.





