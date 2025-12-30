¡Tome el MRT a TransJakarta hoy gratis!

Miércoles 31 de diciembre de 2025 – 05:00 WIB
Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) hará que todo el transporte público que gestiona sea gratuito durante un día, concretamente el miércoles 31 de diciembre de 2025.
«Es gratis. (Transporte generales) son gestionados Gobierno provincial de DKI Jacarta. «Porque queremos que todos disfruten felizmente», dijo en Yakarta el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, según informó EntreMartes 30 de diciembre de 2025.
El transporte público gestionado por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta, a saber MRT YakartaLRT Yakarta, y Transjakarta opera hasta las 02.00 WIB (1 de enero de 2026).
Esta política se adoptó para que las personas que celebran la víspera de Año Nuevo en Yakarta puedan regresar a sus hogares de forma segura.
«Le instamos a aprovechar el transporte público propiedad del Gobierno de DKI Yakarta al dar la bienvenida al nuevo año. Porque ahora todas partes están bastante bien conectadas», dijo Pramono.
No negó que existiera la posibilidad de que se acumularan multitudes en varias estaciones o paradas de autobús, como ocurrió en el Festival de la Luz de Yakarta hace algún tiempo. Sin embargo, cree que esto se puede solucionar.
Además del transporte público, Pramono también discutió la prohibición de las celebraciones de Nochevieja realizadas por agencias del Gobierno Provincial de DKI y marcadas con fuegos artificiales.
Sin embargo, esto no significa prohibir a los residentes de Yakarta celebrar el Año Nuevo lanzando fuegos artificiales.
«Si está relacionado con el Gobierno de DKI Yakarta, por supuesto que tomaré una posición. Las personas no pueden ser reguladas. Lo realmente importante no son los fuegos artificiales, sino nuestra empatía por los acontecimientos que ocurrieron en Aceh, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental», dijo.
