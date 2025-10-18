¡Tómate un tranquilizante, Gautam!







La mayoría de los jugadores de críquet que jugaron antes y después de los años 1970, 1980 y hasta bien entrados los años 1990 fueron educados para respetar a sus mayores. Incluso cuando no estábamos de acuerdo con ellos, nunca olvidamos lo que habían hecho por el juego. ellos mantuvieron cricket vivo en los tiempos más difíciles cuando casi no había dinero en el juego y los jugadores de prueba recibían tarifas de partido de las recaudaciones de entrada.

Recuerdo a un jugador de críquet de la década de 1950 que contó cómo un secretario del BCCI llegó a la estación para entregar las tarifas del partido a los jugadores en bolsas de monedas antes de que los jugadores subieran al tren hacia la siguiente sede. Fue esta pasión y sacrificio lo que mantuvo vivo el juego y, gracias a eso, tuvimos la oportunidad de ganar mucho más que ellos.

También teníamos un inmenso respeto por nuestros entrenadores. Incluso si nos regañaran o incluso nos abofetearan por un error, nuestro respeto por ellos nunca disminuyó. Aquellos entrenadores todavía son recordados con calidez y gratitud porque entregaron su tiempo y conocimientos sin esperar nada a cambio. Jugadores como Sachin Tendulkar, Rohit Sharma y Virat Kohli Siempre han reconocido y respetado a sus entrenadores, incluso después de convertirse en leyendas.

Lamentablemente, he visto a algunos de los jugadores de hoy olvidar a las personas que realmente los formaron. Una vez que llegan al equipo indio, comienzan a darle crédito al actual entrenador en jefe (a veces solo para complacerlo), olvidando que fueron sus mentores anteriores quienes construyeron sus bases. El otro día, mi compañero de equipo de la Copa del Mundo de 1983, K Srikkanth, criticó la selección de Harshit Rana y Nitish Kumar Reddy para la gira ODI de tres partidos por Australia.

Respetar las opiniones de los exjugadores.

Srikkanth, que jugó para la India de 1981 a 1992, fue capitán del país y luego se desempeñó como presidente de seleccionadores y eligió al equipo ganador de la Copa del Mundo de 2011. Uno puede optar por estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no hay razón para reprenderlo públicamente. Sí, Srikkanth tiene su propio estilo extravagante de hablar, al igual que su bateo, y eso es exactamente lo que nos encanta de él. Es cierto que a veces los exjugadores pueden exagerar un poco y enfrentar trolling en las redes sociales, pero eso no les quita el derecho a hablar sobre el juego al que han servido con tanta pasión. Sus opiniones deben tomarse en el espíritu con el que se ofrecen: con respeto y una mente abierta.

Como entrenador en jefe, siempre es más prudente centrarse en la batalla que tenemos entre manos en lugar de abrir demasiados frentes y perder de vista el objetivo principal. Realmente me dolió leer Gautama Gambhir reprender públicamente las opiniones de Srikkanth y hablar con dureza sobre un exjugador en los medios. En el mundo profesional del deporte, una vez que asumes el papel de entrenador en jefe, no solo te representas a ti mismo, sino a toda la fraternidad del críquet. Es una posición de responsabilidad y dignidad, no de ego personal. Siempre se debe aprender de quienes han desempeñado ese cargo anteriormente y recordar que el liderazgo se demuestra mejor a través de una concentración tranquila y el ejemplo, no de una reacción.

Después de haber entrenado a Gautam en la NCA cuando era jugador sub-19, me gustaría recordarle que debe concentrarse en mejorar el rendimiento del equipo y ganar torneos importantes. Ésa es la mejor manera de silenciar a las críticas injustas. Todo entrenador enfrenta críticas, justas o injustas, durante su mandato. Es parte del trabajo. Los críticos hablan después de los resultados; Los entrenadores, capitanes y seleccionadores tienen que tomar decisiones difíciles antes del partido, a menudo bajo una inmensa presión. Pero pase lo que pase, la dignidad del entrenador en jefe nunca debe verse rebajada por la reprimenda pública. Mantente concentrado, sonríe y disfruta de la responsabilidad que te han confiado.

Creo firmemente que el cricket se mantiene fuerte porque la gente es libre de decir lo que piensa. Los exjugadores no comparten sus puntos de vista para atacar a nadie; lo hacen porque se preocupan por el juego y quieren que crezca. El día que no se tolere esa apertura, comenzará el declive. Muchos otros deportes en la India se han quedado atrás porque sus administradores no pueden soportar las críticas. El BCCI se ha mantenido a la vanguardia porque escucha, abierta y respetuosamente, las voces de quienes han jugado y vivido el juego.

Rohit y Virat merecen respeto

La gira por Australia es corta, pero importante. El equipo incluye a los ex capitanes Virat Kohli y Rohit Sharma. Se habla de que esta será su última aventura en ODI. Creo que los jugadores, que han llevado el cricket indio a donde está hoy, merecen un retiro honorable y digno, que no los despidan sin ceremonias. Jugadores como R Ashwin, Mohammed Shami, Rohit y Virat lo han dado todo al cricket indio y su inmensa contribución nunca debe olvidarse.

Con suerte, el entrenador en jefe y el seleccionador en jefe se sentarán con estos jugadores senior y compartirán los planes futuros del equipo en una discusión honesta. Si, después de la discusión, queda claro que su papel en el equipo ha llegado a un final natural, se les debe dar un último partido o serie para que se despidan en sus propios términos: con dignidad, gratitud y respeto. Eso es lo mínimo que un sistema de críquet puede ofrecer a los hombres que han llevado con tanto orgullo la bandera del equipo durante tanto tiempo.

El autor formó parte del equipo indio que ganó la Copa del Mundo ODI en 1983.





Fuente