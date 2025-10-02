Tomar BBM de Pertamina no es haram, siempre y cuando …

Yakarta, Viva – Presidente Director Caparazón Indonesia, Ingrid Siburian, abrió la voz relacionada con el tema de la escasez de combustible (BBM) en un número Estación de servicio privada. Afirmó que el proceso de adquisición de combustible no era algo cerrado, incluso su partido había trabajado con Pertamina.

Leer también: Pertamina Patra Niaga asegura el suministro de Avtur para apoyar el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 en Mandalika



Ingrid en una audiencia cerrada (RDP) con el ministerio ESDMDirector Gerente de PT Pertamina patra niaga Y varias estaciones de servicio privadas, el miércoles (1/10), dijeron que actualmente Shell todavía estaba en las primeras etapas antes de ingresar la negociación del producto.

Según él, existen principios básicos o condiciones previas que ambas partes deben cumplir antes de dirigirse a un contrato oficial.

Leer también: Lista completa de precios de combustible Pertamina, Shell y BP-AKR por 1 de octubre de 2025



«Si desde Shell, hasta ahora todavía estamos en las primeras etapas, por lo que aún no hemos alcanzado las negociaciones de productos. Pero, por supuesto, así como el Ministro, sin duda nos uniremos a una encuesta para asegurarnos de que el producto esté de acuerdo con los estándares de calidad», dijo Ingrid por el parlamento TVR.



Presidente Director y Presidente de País Shell Indonesia Ingrid Siburian.

Leer también: Los precios de los combustibles de shell hoy aumentan, ¿las acciones están disponibles?



Agregó que su partido solo había recibido certeza de Pertamina Patra Niaga con respecto a la disponibilidad de bienes el jueves de la semana pasada. Según Ingrid, el compromiso de enviar BBM estaba en línea con el acuerdo anterior.

«De Pertamina Patra Niaga transmitió el compromiso de que la base llegará a Indonesia de 7 a 10 días después del 19. Por lo tanto, no es nuestra demora. A lo largo de nuestros tres aspectos, estamos bien», explicó.

Los tres aspectos son estándares de calidad, estándares comerciales y estándares operativos.

Además, Ingrid enfatizó que Shell nunca se cerró a la posibilidad de tomar el suministro de combustible desde el país, incluida Pertamina.

«Damos un ejemplo de que obtener elementos de Local o Pertamina no es haram para Shell o Taboo. Hemos hecho, así que creemos que esto aún debe discutirse, pero eso no es lo que rechazaremos a lo largo de los tres aspectos», dijo Ingrid.

Anteriormente, el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia enfatizó que el gobierno había dado una cuota más importada de las estaciones de gasolina importadas, incluso un 110 por ciento más que 2024.

Bahlil también alentó a las estaciones de servicio privadas a colaborar con Pertamina para garantizar que el suministro de combustible permanezca seguro.

«¿Por qué? Porque esto está relacionado con la vida de muchas personas. Las ramas industriales con respecto a la vida de muchas personas aún deben ser controladas por el estado», dijo Bahlil hace algún tiempo.