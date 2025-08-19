Tomado de enseñanzas católicas, este es el significado del nombre Kris Dayanti

VIVA – popularidad Kris Dayanti Como una diva pop del país, no hay duda. Sin embargo, detrás del gran nombre que siempre se escucha en el escenario musical de Indonesia, hay una historia que rara vez es conocida por el público. Aparentemente, el nombre Kris Dayanti no es solo un nombre hermoso o comercial, sino que nace de la creencia y la oración del Padre.

«Mi nombre es comercial desde el nacimiento. Kris Space Dayanti. Así que en el pasado Papa era una familia católica. Entonces Papa era realmente pintora y luego escultura», dijo Kris Dayanti de YouTube Comic 8 Revolution el miércoles de 2025.

La historia lo trajo de vuelta al momento de su nacimiento. Cuando nació el cantante, su padre estaba persiguiendo el arte de pintar la estatua cruzada. Desde el proceso creativo, se inspiró para dar el nombre «Kris», que está conectado al símbolo cruzado.

«Cuando nací, estaba teniendo una estatua cruzada», dijo KD.

Sin embargo, el nombre no se detuvo allí. Su padre luego agregó «Yanti», lo que significa mujeres. Para KD, la combinación de las dos palabras no es solo un nombre hermoso, sino una oración que simboliza la fuerza de una mujer.

«Mientras Yanti significa mujeres. Entonces el poder de las mujeres», explicó.

El nombre finalmente se convirtió en la identidad y en una bendición. A lo largo de su carrera, su nombre ha acompañado sus pasos para convertirse en una de las dios musicales más grandes de Indonesia. Desde el álbum hasta el álbum, escenario a escenario, el nombre Kris Dayanti continúa resonando, no solo como una identidad, sino también como un símbolo de la lucha y la fuerza de la oración familiar.