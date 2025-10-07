Toma películas de la estación de Brasil en ‘In-I in Motion’ de Juliette Binoche

Río de Janeiro, Brasil – Películas de la estación, el brazo de distribución del grupo de estación de la cadena de exposiciones brasileña, ha adquirido los derechos a Juliette BinocheEl debut como director «In-I In Motion» después de su estreno latinoamericano en el Festival Internacional de Cine Río de Janeiro.

«In-I In Motion» traza la colaboración entre el actor y el aclamado coreógrafo y bailarín británico Akram Khan, que trabajaron juntos en 2007 para crear «In-I». El espectáculo del teatro de baile se realizó más de cien veces en todo el mundo entre 2008 y 2009. «In-I In Motion» tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de San Sebastián, dónde Variedad Dijo el crítico Guy Lodge«El documental ofrece a los espectadores acceso crudo al proceso de creación, y la rara fascinación de ver a dos artistas líderes a veces fuera de su profundidad, descubriendo nuevas dimensiones a su oficio».

Binoche asistió al estreno de Río de la película, donde causó un gran furor entre el apasionado audiencias de los cinéfilos. El actor correspondió al amor del público local al organizar un respaldo posterior a las preguntas y respuestas después de la exigencia unas pocas horas antes de su vuelo en casa, y pasó sus días en la ciudad elogiando no solo el festival sino el cine nacional de Brasil. Vale la pena recordar que Binoche dirigió al jurado de este año en el Festival de Cine de Cannes, donde el «agente secreto» de Brasil, recibió dos premios raros, al mejor director de Kleber Mendonça Filho y el mejor actor de Wagner Moura. Mientras estaba en la ciudad, el reconocido actor dijo Variedad Ella «amaría» a trabajar en el país sudamericano. Y ya tiene una idea para un proyecto.

Adriana Rattes, directora ejecutiva de Grupo estação y socia cofundadora, así como cofundadora del Festival de Cine de Ríodijo Variedad Encontró que la película es un «documento fascinante sobre las dificultades y las experimentos del proceso creativo de dos artistas inmersos en una obra atrevida».

«Años más tarde, Juliette sale a mostrar al público su propia perspectiva de esa experiencia teatral y lo hace de una manera franca y valiente», agrega. «Ella hizo una película fuerte. A todos los artistas les gustará esta película, y también lo harán a aquellos que tienen curiosidad y aprecian la belleza. Es por eso que sentimos que la película debería ser proyectada para más audiencias en Brasil».

Rattes agrega que fue un «lujo» para los distribuidores que Binchee asistiera al estreno de Río de la película. «Binoche tiene un historial de embalaje de pantallas de cine en Brasil y tiene una legión de fanáticos brasileños. La película ya es más conocida y anticipada porque habló directamente al público brasileño. Es todo lo que un distribuidor puede desear».

En cuanto a los planes de lanzamiento, Rattes dice que las películas do estação todavía no tienen una fecha exacta para que «in-i inmion» llegue a las pantallas, pero planea lanzarlo en el primer semestre de 2026. «Nuestro trabajo promocional será gradual y artesanal, yendo de ciudad a ciudad. Hemos tenido una experiencia similar al lanzamiento de Bia Lessa, el maravilloso» el diablo a pagar en los backlands «, también un cine único y especial, y tenemos resultados interesantes».