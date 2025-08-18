Tom Waits rinde homenaje al dramaturgo y director Robert Wilson

Cuando sea Tom espera y su esposa y su antigua colaboradora Kathleen Brennan rinden homenaje, o escriben aparentemente cualquier cosa, está en el Tono único que ha sido un sello distintivo de él y su trabajo creativo durante más de cinco décadas.

Los dos rindieron homenaje a su amigo Robert Wilson – El director de escena del teatro experimental, dramaturgo, Fundador y Director Artístico del Centro Watermill, conocido por «Einstein on the Beach», «La vida y los tiempos de Sigmund Freud» y más, quien murió el 31 de julio a la edad de 83 años. El tributo sigue a continuación en su totalidad.

Al no decir adiós a nuestro amigo Robert Wilson

Más de 40 años de amar a Bob y aún así asombra … ¡Su pincel de vodka de absurdo, vodevil, desamor y perdón e imaginación del infinito todavía está húmedo y pinta los fondos hacia atrás detrás del espejo en las primeras horas de la mañana de su noche de apertura! Siempre seremos suspendidos en su órbita ……

Nadie podía pintar como Bob con luz … colaboró con excelentes diseñadores de iluminación que pacientemente, arduamente, tomaron sus visiones elaboradamente detalladas e instrucciones precisas en los días que se convirtieron en noches … Encontró todas las cosas que viven entre la membrana y la meteoratura …

Bob estaba entre los artistas que ven, sienten, escuchan y sienten el mundo de una manera que la mayoría no lo experimenta y quiere que esa experiencia sea compartida y conecte a otros también inmersos y suspendidos entre las respiraciones de la vida.

Bob puso un curso para los portales invisibles de su imaginación y reunió artistas valientes, aventureros, devotos, dotados y brillantes, y equipos y devotos y abrió muchos corazones y ojos. Bob tenía que ser valiente, dictatorial, curioso, siempre escuchado, astuto, juguetón, engañoso, estratégico, coqueto, falible, político y dispuesto a proteger y perseverar contra todos los escépticos, críticos, navegadores de brújulas, recogidos bien intencionados o no.

Bob era una amatista absoluta de un actor … Un astronauta flotante espacial y, parafraseando la reina de Lewis Carroll en Alice, regularmente soñaba con 6 cosas imposibles antes del desayuno para escalar, pintar, disfraces, construir, dibujar, realizar, coreografía, película, diseño …… para encender la vida y la oscuridad.

Podría hacer su mente tan quieta como la superficie de un lago de verano de la tarde y luego cambiar a un baile de garabatos: epiléptico, musical, estático y tranceliano … Confió y confió en sus musas y creó un campo de concentración calma como una roca monolítica estoica que se elevaba del mar rolinero.

Para conseguir a Bob, primero, debes creer en la flotación del diente de león en el horizonte de luz pálida ahumada más allá del proscenio … ¡luego suave la manta de tiempo y vierta una botella de tinta en el vacío y llame a su forma el título de su nuevo espectáculo!

Siempre atan, a un dedo, una cara, una barbilla, una pierna, una lágrima, un gesto, una forma, una oreja, una rama, un niño debajo de la mesa, el tallo del cactus floreciente … ¡o un estornudo no planificado que enciende las luces de Navidad mientras usted dice la palabra … Sus actores alguna vez juego y hábil, a las sugerencias de Bob y su imaginación, convertirían sus cuerpos en la letra G o arrojarían los brazos como las alas de un cuervo y abrirían la boca en un grito silencioso … Bob disminuyó todo, los actores se movieron como bajo el agua … la audiencia experimentó una flor en tiempo real.

Robert Wilson. Chelín. Amado Bob. Galletas y salsa Bob, elegante Bob.

Y … con su corazón en el hogar y su puro prisma de mente ligera y un río de Texas salvaje y malvado rasgando iluminación amarilla en un desierto de cielo negro … para siempre Bob …

Tom y Kathleen