Tom Quinn, en Zurich, discute el origen de Neon, Secret of Exitio

Tom QuinnDiscutir su histórica carrera y el salvaje éxito de la compañía de distribución y producción Neón En la Conferencia Anual de la Industria del Festival de Cine de Zurich, acreditó sus logros no solo a sus 30 años de experiencia en la industria sino también a los instintos de su equipo obstinado, el espíritu emprendedor de su esposa y su capacidad para ganar la lealtad de los cineastas.

Quinn fue honrado en el Cumbre de Zurich con el premio de cambio de juego de este año «por sus logros sobresalientes y excelentes contribuciones dentro de la industria del cine».

Eso incluye llevar a Neon a cinco consecutivos Palme d’Or gana con «Anora», «Anatomía de una caída», «Triángulo de tristeza», «Titán» y «Parásito».

Este año, en Cannes, la compañía estrenó el «valor sentimental» de Joachim Trier, «Alpha» de Julia Ducournau, «Orwell: 2+2» de Raoul Peck y «Splitsville» de Michael Angelo Covino, protagonizada por Dakota Johnson, que acaba de abrir el Festival de Cine de Zurich.

Los lanzamientos recientes de Neon incluyen Osgood Perkins‘La película de terror «The Monkey», que marcó su segundo fin de semana de inauguración más grande en la taquilla después de «Longlegs» de Perkins, la película de terror independiente más taquillera en una década y el título independiente superior del año con una taquilla nacional de $ 75 millones.

En declaraciones a Roeg Sutherland, jefe de CAA Media Finance & International Film Group, Quinn señaló que «había estado haciendo esto durante 30 años, lo que parece que ha pasado tan rápido. Um, ya sabes, conté la cantidad de movimientos en los que he trabajado, y es algo así como 400».

Esa extensa experiencia incluye períodos importantes con las películas de Samuel Goldwyn y las imágenes de Magnolia de Mark Cuban antes de unirse al socio Jason Janego para formar el radio de la etiqueta boutique con Harvey Weinstein en 2011.

Radius demostró un trampolín «para convertirse realmente en un empresario, comenzando la etiqueta desde cero», dijo Quinn.

«Y el gran cambio de radio a neón fue la creencia de que finalmente tuve el coraje y los conocimientos de salir por mi cuenta. Hay una gran diferencia allí. Ser emprendedor es no ser un empresario. Ser emprendedor es que tienes que pagar las facturas, que tienes que recaudar el dinero y hacer todas las otras cosas que hiciste en esos trabajos anteriores.

«Y le doy mucho crédito a mi esposa», agregó, señalando que ella se convirtió en la primera emprendedora en la familia después de abrir su tienda Brooklyn Stuart & Wright.

«Estaba en esa tienda todos los fines de semana asegurándose de que las luces estuvieran encendidas. Estaba haciendo todas las compras, toda la creativa. Y ya sabes, aprendí al verle lo que iba a tomar y con lo que tienes que comprometerse para administrar un negocio. Y tontamente, pensé que podría hacerlo».

Quinn y Janego dejaron la compañía Weinstein para formar su propia compañía, con la intención de «solo trabajar en películas que podríamos vender con una cara seria, que realmente podríamos creer en el 100%».

Si bien Quinn inicialmente esperaba aumentar el capital necesario en uno o dos meses, terminó necesitando dos años.

Fue Sutherland quien ayudó a Quinn a establecer neón en 2017 después de encontrar a su primer inversor, SR Media con sede en Hong Kong de Jackie Chan.

«Todos aquí deberían saber que sin Roeg, Neon no estaría aquí hoy».

Si bien Janego pronto dejó la nueva empresa, que ya no quería trabajar en distribución, la compañía tuvo un comienzo fuerte, inicialmente con seis personas, incluida la gente con la que Quinn había trabajado antes, en Radius y en otros lugares, lo que proporcionó «comodidad y una cierta cantidad de sinergia que creo que es muy importante para cualquier startup».

«Éramos como una ameba altamente funcional. Acabamos de tener mucha suerte porque claramente sabíamos quiénes éramos».

«Trajimos una gran cantidad de cineastas junto con nosotros con los que habíamos trabajado en el transcurso de las dos décadas anteriores», entre ellos Bong Joon Ho y Laura Poitras.

Neon luego adquirió la comedia negra de Matt Spicer «Ingrid Goes West» en Sundance. «Ahí es donde realmente perfeccionamos nuestras habilidades como vendedores y distribuidores. Y alguien se dio cuenta especial de esa película, y fue Margot Robbie Y lo que hicimos en esa película «.

Neon terminó atrapando a «I, Tonya» de Robbie.

«Toda nuestra equidad estaba entrando en la compañía, tan súper arriesgado. No había lugar para el error. Realmente solo tenías una oportunidad para hacerlo bien. Estábamos compitiendo con Netflix a tres veces la oferta, y redujimos $ 6 millones para comprar ‘I, Tonya’. Todo cambió después de eso «.

Un elemento clave en el éxito de la compañía ha sido la independencia de los miembros de su equipo.

«No hacemos un pensamiento grupal», dijo Quinn. «No estamos sentados y decidiendo por el comité. No soy un gran fanático de eso. Soy fanático de cuando dos o tres personas, o una, dicen: ‘Esta es la colina en la que voy a morir si no hacemos esta película’.

«Lo he hecho yo mismo y hay otros miembros del equipo que lo han hecho. Un miembro del equipo, Jason Wald, que es vicepresidente de adquisiciones y producción, me trajo ‘longlegs’ y me mostró este pequeño clip de dos minutos. Dije: ‘Tienes que estar bromeando. No estamos haciendo esto’.

Al final, Wald lo convenció y luego adquirió las siguientes dos fotos de Perkins, «The Monkey» y «Keeper».

Neon y Perkins han firmado desde un trato de primer vistazocon Neon listo para producir también los próximos proyectos del cineasta.

Cuando se le preguntó sobre el origen del nombre de la compañía, Quinn dijo que se encontró con el primer letrero de neón que existía en los Estados Unidos, colgó sobre un concesionario de automóviles Packard en Hollywood en 1923.

«Ese es el mismo año en que se erigió el signo de Hollywoodland. Entonces, en mi opinión, estas bestias aparentemente diferentes, pero los gemelos fraternales, la industria del cine y el neón, tenían algo bastante en común».

«Y combinas eso con las películas que adoro y amo, ya sea ‘Drive’ o ‘Blade Runner’ o ‘Psycho’, … El neón siempre está allí en el fondo, y es esta cosa genial que no puedes ignorar».

Mientras visitaba el Hotel Saint Cecilia en Austin, Texas, Quinn vio un letrero de neón sobre la piscina que decía «alma» e inmediatamente fue tomado por él y logró encontrar al artista que lo logró.

«Hizo una señal de neón que decía ‘Neon».

La compañía usó una imagen de ese letrero para su primera película, «Colossal», cuando se proyectó en Sundance en 2017.