Tom Pelphrey en ‘Tarea’, trabajando con Mark Ruffalo y la vida de no cobertura

Tom Pelphrey No es un villano, solo ha jugado uno en la televisión durante dos décadas.

Después de crecer haciendo teatro local en Nueva Jersey, luego entrenar en el Globe Theatre de Londres, Pelphrey hizo su debut televisivo en la telenovela de CBS «Guiding Light». Durante 154 episodios, interpretó al diabólico Jonathan Randall, un villano de jabón verdaderamente cardoso, cuyos crímenes incluían, pero no se limitaban a seducir a su propio primo para vengarse, asfixiar a su madre, enmarcar a su padrastro por abusar y drogar a su tía.

Desde ese innovador papel en 2004, que consiguió Pelphrey dos estatuas del Emmy durante el día, ha trabajado constantemente. Después de que el invitado protagonizó un puñado de procedimientos, «Blue Bloods» y «Law & Order: SVU» y similares, reservó un papel clave en el drama del crimen Cinemax «Banshee». Había luchado por sacudir la etiqueta de «telenovela»: «sales de allí y estás comenzando desde cero», dice, pero finalmente aterrizó su primera serie regular en el «Iron Fist» de Netflix en 2017.

Tres años más tarde, todo cambió para Pelphrey cuando fue elegido en «Ozark» (también en Netflix) como Ben Davis, el problemático hermano de Wendy Byrde, el narcotraficante de corazón frío de Laura Linney. Aunque apareció en solo 11 episodios, el papel que llamó la atención lo puso en el mapa, y elevó su currículum del ganador del Emmy durante el día al nominado en horario estelar del Emmy.

Ahora, después de perfeccionar sus habilidades como actor de personajes durante más de 20 años, Pelphrey, a los 43 años, está entrando en el centro de atención «Tarea«, Que se estrenará el 7 de septiembre en el tragamonedas de tiempo del domingo por la noche de HBO. El intrincado thriller de Brad Ingelsby, su muy esperado seguimiento de» Mare of Easttown «de 2021, permite que Pelphrey brille de una manera que el público nunca lo haya visto antes.

Pero en este sofocante día de agosto, Hollywood se siente muy lejos mientras caminamos alrededor del rancho de 40 acres en Thousand Oaks, un suburbio de Los Ángeles en el condado de Ventura, que comparte con su compañero, Kaley Cuoco, su hija de 2 años, Matilda, y … demasiados animales para contar. Unos minutos después de nuestra conversación, Pelphrey hace una pausa como una de sus docenas (¡literalmente!) De caballos llega a la cerca.

«Hola, amigo», dice, acariciando suavemente al hocico del caballo. Me encuentro con un montón de animales rescatados o retirados alojados aquí, desde caballos y perros hasta pollos y cabras, uno de los cuales mordisquea mi mano. Pelphrey incluso me presenta a su zonkey, un cruce entre una cebra y un burro, que es «muy asustadizo, pero obviamente adorable», y se calma al escuchar la voz de Pelphrey y la risa distintiva, tonta, oh-soud.

Pero estamos aquí para discutir negocios, no Zonkeys. «Tarea» tiene zapatos grandes para llenar después de «Mare of Easttown», la historia de detectives y el estudio de personajes de Ingelsby, se convirtió en la sensación de pandemia de HBO y ganó Emmys por Kate Winslet y Evan Peters, después de haber recibido 16 nominaciones en general. Y sí, la «tarea», ambientada en los suburbios del condado de Delaware de Filadelfia, tiene lugar en el «yegua», pero parpadea y perderá el asentimiento. Por ahora, sin embargo, es Lo más cercano que llegaremos a una secuela.

Como Robbie Prendergrast, Pelphrey ofrece una actuación en capas como padre soltero que trabaja como Garbageman de día, pero por la noche se convierte en un ladrón enmascarado que roba varios miembros de una pandilla de motocicletas para mantener a su familia a flote. Su esposa se ha ido, y está criando a sus dos hijos con la ayuda de su hermana pequeña, Maeve (Emilia Jones), en la casa deteriorada que llaman hogar.

En el papel, Robbie es el villano de la serie, pero, por supuesto, es más complicado que eso. Como co-protagonista del programa, Pelphrey se enfrenta cara a cara con Mark Ruffalo, quien interpreta a un agente del FBI que ha hecho un desastre de su vida personal. Mientras teóricamente en los extremos opuestos de la ley, los valores de los personajes se alinean: ambos están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener a sus familias intactas, a menudo subiendo a su manera. La dinámica de gato y ratón lleva a un juego atractivo entre ellos que se desarrolla en los siete episodios del programa.

Las complejidades morales de la «tarea» llamaron el ojo de Pelphrey, pero primero habían atrapado a Cuoco; Ella leyó al piloto antes que él. «Ella dice ‘, este es uno de los mejores episodios de la televisión que he leído'», recuerda. «Y luego, ‘¿Escribió esto por ti?'»

Pelphrey entiende por qué preguntó: Robbie tiene un exterior duro, pero por dentro, es cálido, tierno y, a veces, muy divertido. «La verdad es que no tuve que hacer una tonelada de búsqueda del alma con este», dice. «Sentí que sabía lo que era bastante rápido».

También estaba ansioso por trabajar con Ruffalo después de años de ser «un fanático desde la distancia», dice Pelphrey, pero lucha por describir exactamente cómo el proceso de Ruffalo fue tan útil para él. Luego se trata de él: «Hay una manera de estar realmente presente, y también, de muchas maneras invisibles y no taladas, tiene un espacio real para los demás. Mark, en ese sentido, es una de las personas más generosas con las que he trabajado. Toda su energía estaba tan disponible y apoyada».

Ese apoyo fue crucial ya que construyeron la dinámica entre sus personajes, especialmente cuando el dúo finalmente se enfrenta cara a cara (¡sin spoilers!). En una escena en particular, cuando las emociones son altas para todos los involucrados, los dos actores están en cuartos cerrados, a centímetros el uno del otro, y es difícil no contener la respiración mientras miran. Lo contrario, sin embargo, era cierto al filmar la escena, dice Pelphrey. «¡Creo que nos reímos mucho!»

En un momento en que muchos se han convertido en contenido más ligero, TV confort como el thriller de CBS «Tracker» y los videos de Tiktok están de moda, todavía hay un lugar para un drama oscuro, dice Pelphrey. Principalmente porque la «tarea» está haciendo algo diferente.

«Lo que Brad está haciendo de manera muy hermosa y sin disculpas es decir allí son consecuencias. No vamos a glorificar toda esta mierda. No vamos a tener tipos que roban casas de drogas de una jodida pandilla peligrosa y se salgan con la suya «, dice.» Así que es difícil y pesado, pero también hay una verdadera belleza allí «.

No es que la «tarea» lo juegue seguro. Pelphrey fue uno de los millones de espectadores que vieron cada episodio de «Mare of Easttown», y quedó impresionado por cómo Ingelsby no tenía miedo de matar a un personaje querido: «Brad dijo» jodidamente «Juego de Tronos», sostenga mi cerveza «.

En este punto de nuestra conversación, la temperatura en el rancho está en 104 grados, por lo que nos mudamos a la casa. En el interior, las paredes están cubiertas de piso a techo con retratos de los animales de la familia, incluido el difunto perro de Cuoco, por quien nombró a su compañía de producción. «Este es el famoso normando», dice Pelphrey, mostrándome la foto. «Un icono real».

Kennedy Moyer, Oliver Eisenson y Tom Pelphrey en «Tarea»

Peter Kramer/HBO

El encanto fácil de Pelphrey, dice Ingelsby, fue algo que lo cautivó al ver la audición propia del actor. «Necesitas un chico que pueda ir a una casa y ser creíble como un ladrón; también necesitas un chico que pueda irse a casa y tener sentido del humor», dice. «Es capaz de acostarse en la cama con sus hijos y contarles una historia. Creo que es algo difícil de hacer».

No está de más que Pelphrey que mirara que Ingelsby estaba imaginando para Robbie, que Pelphrey admite surgió simplemente porque no había visto al barbero (o incluso una navaja de afeitar) durante la huelga de actores de los meses de 2023. «Vine en Facetime que acababa de salir de un hoyo en algún lugar, enorme y mi peluquería», recuerda. Ingelsby lo recuerda bien: «Estábamos como, ‘Oh, Dios mío, es decir exactamente Quién es Robbie. Creo que Tom tenía un sentido muy claro de cómo se vería este personaje «.

Pelphrey se inclinó en la apariencia, con el aliento de Ingelsby, especialmente por sus raíces, las de la costa este, no su línea de línea. Al crecer en el centro de Nueva Jersey, no lejos de Delco, conocía a hombres de cuello azul como Robbie. Al principio, Pelphrey incluso trabajó en estrecha colaboración con el maquillador, creando los tatuajes de Robbie.

«Él conoce este mundo y estas personas de una manera que otros actores probablemente no», dice Ingelsby. «Esta es una parte de la que sintió la propiedad del salto: vino de esta parte del mundo. Tom se sintió realmente seguro de su comprensión del personaje, y lo dejé correr con él».

Ni Ingelsby ni Pelphrey ven a Robbie como un villano. «Incluso dentro de esta actividad ilegal, hay un código moral», dice Pelphrey. «Creo que su corazón está en el lugar correcto; creo que tiene las intenciones correctas».

Sin embargo, sin divulgar detalles, Robbie comete serios crímenes a lo largo de la serie. ¿Cómo justificó Pelphrey eso?

«Bueno, podríamos tener una conversación separada de sillón-cuarta sobre la mejor manera de hacer la situación», dice sobre el estrés económico en la vida de Robbie y las elecciones que ha tomado para obtener. «¿Qué es un criminal que roba de los delincuentes?»

La última vez que Pelphrey se sintió así por un personaje fue durante «Ozark», que sirvió como «una verdadera experiencia de aprendizaje sobre trabajar con profesionales», dice. Linney, recuerda, lo trató como un hermano real desde el momento en que se unió al elenco, algo que no esperaba entrar en una máquina tan bien engrasada en la temporada 3.

«‘Ozark’ fue como golpear 777 en la puta máquina tragamonedas», dice Pelphrey. «Ese trabajo definitivamente abrió muchas más puertas: el éxito es tener más capacidad para tomar buenas decisiones. ‘Ozark’ significaba que podía leer mejores scripts, que es todo lo que siempre he querido, más oportunidades para acercarse a un buen material».

También cambió su vida personal. En la fiesta de estreno de la última temporada del programa en 2022, Pelphrey conoció a Cuoco, una de las principales estrellas de la televisión después de su gran éxito en «The Big Bang Theory». Y aunque no era nuevo en el negocio, se le presentó a un lado completamente diferente cuando vio en el mundo de Cuoco.

«Ver cómo Kaley navega todo esto es tan increíble», dice. «Estoy muy agradecida de que nuestra hija lo entienda como ejemplo».

Además, sus enfoques variados para Hollywood son algo que aman el uno del otro. «La forma en que pensamos sobre esta mierda es tan jodidamente diferente del otro que es realmente divertido», dice. «Ella constantemente pone los ojos en blanco y desconcierta la cantidad de trabajo que estoy haciendo o cómo estoy trabajando en algo, y estoy impresionado y tan impresionado por lo natural que es para ella hacer una mierda con tanta facilidad».

Esa facilidad es extraña a Pelphrey. Siempre le ha encantado actuar: «Si no estás jodidamente obsesionado, probablemente te vayas a alejar», dice, pero la industria más grande y la marca requerida a menudo lo han lanzado para un bucle.

«Está amando la artesanía y la práctica; luego lo está enchufando a este gigantesco negocio. Tratar de navegar, eso puede ser bastante difícil», dice.

También hay una gran diferencia entre ser actor y ser una celebridad, señalo, y cada uno tiene sus desafíos. Pero cuando se les preguntó qué son, Pelphrey sonríe antes de responder.

«No me considero en ningún nivel una jodida celebridad», responde, seguido de su risa de firma. «Vivo con uno».

Y no, no se refiere al Zonkey.