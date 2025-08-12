Tom Lembong va a KY, Informes de seguimiento sobre los auditores BPKP

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Comercio (Mendag) Thomas Trikasih Lembong o Dejó a Tom Ven a la oficina Defensor del puebloKuningan, Yakarta el martes 12 de agosto de 2025 por la tarde.

Leer también: La Comisión Judicial está lista para el informe de Tom Lembong sobre el juez que manejó su caso



Su llegada fue para hacer un seguimiento del informe relacionado con el equipo. auditoría Agencia de supervisión financiera y de desarrollo (BPKP).

«Estoy aquí hoy, en la oficina del Defensor del Pueblo junto con mi asesor legal para enfrentar a los funcionarios del Defensor del Pueblo relacionados con nuestros informes sobre nuestros auditores BPKP», dijo Tom a los periodistas.

Leer también: Informe a los tres jueces que lo probaron, Tom Lembong fue a Ky



Tom explicó que el informe fue muy importante para la corrección futura. Como alguien que ha estado en el campo de las finanzas durante mucho tiempo, presta especial atención a los estándares de auditoría, especialmente por el gobierno interno.

«Para mí, este es un tema muy, muy importante. Auditor. Esta es especialmente la auditoría interna del Gobierno. Por lo tanto, no tenemos intenciones o intenciones personales que no sean esfuerzos de mejora. Revertir y lo que podemos ayudar a mejorar», dijo.

Leer también: BPKP niega los casos de auditor de importación de azúcar de Tom Lembong acaba de pasar CPNS



Tom entiende si hay un error de los resultados de la auditoría, siempre y cuando el proceso se lleva a cabo profesionalmente, precisamente y de acuerdo con los estándares.

Sin embargo, Tom cree que los resultados de la auditoría BPKP en el presunto caso de corrupción de las importaciones de azúcar en el Ministerio de Comercio que había arrastrado su nombre requiere una evaluación.

«Como personas que trabajan en el sector financiero y han estado en el campo de la política, estoy muy seguro de que no hay pérdida estatal», dijo.

Anteriormente, el presidente del defensor del pueblo indonesio, Mokhammad Najih, dijo que su partido había recibido y todavía estaba estudiando informes del equipo legal de Tom Lembong que informó el equipo de auditoría BPKP.

«(Informes) han ingresado, pero no hemos coordinado para explorar. También necesitan tiempo y también estamos preparando un equipo para recibir coordinación para que la información o los informes presentados sean más claros, más claros», dijo Najih en la oficina del Defensor del Pueblo indonesio, Jakarta, jueves (7/8).

Najih dijo que su partido estaba preparando al equipo para manejar el informe y que el defensor del pueblo también estaba ajustando el horario de la audiencia con el equipo legal de Tom Lembong para escuchar directamente los detalles de los informes.

«Entonces, examinaremos lo que se informó al Defensor del Pueblo, ¿dónde está el aspecto de los servicios públicos? Eso es lo que estamos estudiando y también estamos esperando los materiales dados por su equipo», dijo.

Se sabe que, en el caso de la supuesta corrupción en la importación de azúcar en el Ministerio de Comercio en 2015-2016, Tom Lembong fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión y una multa de RP750 millones en 6 meses de confinamiento.

El panel de jueces del Tribunal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta consideró que Tom Lembong fue declarado culpable de cometer un acto criminal de corrupción, que dañó las finanzas estatales fue declarado culpable de cometer un acto criminal de corrupción que dañó las finanzas estatales de RP194.72 mil millones.

Sin embargo, el 1 de agosto de 2025 por la noche, Tom Lembong estaba oficialmente libre del Centro de Detención Cipinang (Centro de Detención), Yakarta, después de recibir la abolición del presidente Prabowo Subianto. (Hormiga)