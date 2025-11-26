Tom Lembong, Hasto a Ira Puspadewi

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto volvió a hacer uso de su derecho a dar rehabilitación hacia el ex director general de PT ASDP Indonesia Ferry para el período 2017-2024, Ira Puspadewi en la vorágine de supuestos casos de corrupción.

Además de Ira Puspadewi, otros dos acusados ​​que son ex funcionarios del ASDP también recibieron derechos «mágicos» de Prabowo.

Hasta ahora, un total de siete personas han recibido derechos «mágicos» de Prabowo desde que ocupó el cargo de presidente. La siguiente es una lista y detalle de los casos:

1. Thomas Trikasih Lembong

El ex Ministro de Comercio (Mendag) Thomas Trikasih Lembong o Tom izquierdo es la primera figura que recibe el perdón del presidente Prabowo en forma de abolición.

Tom Lembong quedó atrapado en un presunto caso de corrupción en la importación de azúcar. Fue condenado a 4 años y 6 meses (4,5 años) de prisión por el Tribunal de Corrupción de Yakarta por el caso de corrupción en la importación de azúcar.

También debe pagar una multa de 750 millones de IDR y, si no la paga, será condenado a 6 meses de prisión.

2. Hasto Kristiyanto

Luego, el Secretario General del PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, recibió derechos «mágicos» de Prabowo en forma de amnistía.

La amnistía es un indulto o la abolición del castigo otorgado por el jefe de Estado a una persona o grupo de personas que han cometido determinados actos delictivos.

Hasto Kristiyanto fue sentenciado anteriormente a 3 años y 6 meses (3,5 años) de prisión por un caso de soborno relacionado con PAW DPR RI e intentos de obstruir la investigación. El juez también lo condenó a una multa de Rp. 250 millones con una filial de tres meses de prisión si no se paga.

3. Abdul Muis y Rasnal

Luego, el presidente Prabowo brindó rehabilitación a dos maestros de North Luwu Regency, South Sulawesi, a saber, Abdul Muis y Rasnal, quienes fueron despedidos después de ayudar con salarios honorarios.

Ambos fueron condenados anteriormente a despido tras el cobro de tasas por valor de 20.000 IDR a los padres de los estudiantes en 2018.

El dinero recaudado se entregó a profesores honorarios que se retrasaron hasta 10 meses en el cobro de sus salarios.

No sólo fueron despedidos, sino que las ONG denunciaron a Abdul Muis y Rasnal ante la policía como sospechosos de actos criminales de corrupción. El caso pasó al nivel de casación y el panel de jueces los declaró culpables a ambos y los condenó a 1 año de prisión.