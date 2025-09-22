Tom Holland tiene una conmoción cerebral en Spider-Man: NUEVO DÍA SET

Tom Holanda sufrió una leve conmoción cerebral en el set de su próxima película de superhéroes «Spider-Man: nuevo día«El viernes, Variedad puede confirmar.

La estrella se tomará un descanso de la filmación como precaución y regresará al set en unos días. Sony, que produce la película junto con Marvel Studios, se reunirá el lunes para resolver un plan en el futuro. Nadie más resultó herido durante el incidente.

«Spider-Man: Brand New Day» comenzó la producción en Glasgow a principios de agosto, y se lanzará en los cines el próximo año el 31 de julio. El mes pasado, Sony lanzó un video de Holanda en el set En su nuevo traje de Spidey, la primera vez que ha regresado como Spider-Man desde «Spider-Man: No Way Home» de 2021.

«Es el primer día, mi cuarto primer día en ‘Spider-Man. Es gracioso, poniéndose el traje, se siente diferente esta vez, de alguna manera. También es la primera vez que tuvimos fanáticos en el primer primer día, por lo que es realmente emocionante compartir esto con ellos», dijo Holland mientras camina en el set en el video. «Tenemos algunas caras familiares en el set. Voy a hacer lo mejor que pueda, con suerte hacerlo bien, sin presión».

