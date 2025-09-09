Tom Holland obtiene un nuevo traje de Spider-Man cada dos semanas durante la filmación

Tom Holanda revelado hilarantemente en un nuevo Entrevista de Esquire que «definitivamente lo hace» se pone a humedad en su traje de Spider-Man durante la producción, por lo que «probablemente obtengo un traje nuevo cada dos semanas, creo». El actor de 29 años está actualmente en producción en «Spider-Man: nuevo día«, Su cuarta película independiente como la icónica web-Slinger y su séptima película general de Marvel.

«Tengo una buena comprensión de quién es Peter Parker, y he tenido tanta suerte que la base de fanáticos ha sido tan vocal sobre lo que aman de la franquicia», dijo Holland a la publicación. «Hemos podido apoyarnos realmente en esas cosas y aprovechar esas cosas. Por lo tanto, me encanta defender al personaje, estar en la habitación y asegurarme de que las decisiones que tomamos sean lo mejor para Peter Parker porque realmente se siente como uno de mis mejores amigos. Es una experiencia realmente extraña que se sumerge nuevamente.

Holanda le dijo Ladrón A principios de este mes, es bastante activo en Internet cuando se trata de investigar lo que los fanáticos de Spider-Man quieren ver de él en la pantalla grande. Holland toma deseos de fanáticos a los productores de sus películas de «Spider-Man» durante las reuniones de lanzamiento para garantizar que sus películas de cómics atraigan directamente a los fanáticos.

«Para mí, quiero hacer justicia al personaje de Peter Parker. Quiero traer a los fanáticos algo realmente digno de su tiempo, y estoy muy agradecido por su inversión en nuestra franquicia», dijo Holland a don. «No me refiero financieramente, me refiero al momento de ir al cine tres veces. Esa es una gran pregunta».

«Realmente solo reuní un ambiente de lo que la gente estaba buscando y fui a Marvel y dijo: ‘Esto es lo que creo que deberíamos estar haciendo'», continuó. «Y creo que eso es exactamente lo que estamos haciendo. Por lo tanto, ha sido un proceso realmente divertido que desarrolla la película. Es la primera vez que me permiten en esa parte del proceso, y definitivamente es una experiencia estresante. Pero creo que dónde tenemos que hacerlo, ahora que estamos filmando, estamos disparando oro absoluto».

«Spider-Man: Brand New Day» está dirigido por «Shang-chi y The Legend of the Ten Rings» Helmer Destin Daniel Cretton. A Holanda se le une a los veterinarios de Marvel Jon Bernthal como Punisher y Mark Ruffalo como Hulk (aunque el actor recientemente dijo Todavía está esperando un guión), además de los jugadores de franquicia que regresan Zendaya y Jacob Batalon. Los nuevos miembros del elenco incluyen Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

«Spider-Man: Brand New Day» abrirá en los cines el 31 de julio desde Sony.