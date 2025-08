Tom Holland llevaba los bolsos de su abuela para ‘Lip Sync Battle’

Tom HolandaLa actuación de «Lip Sync Battle» fue un asunto familiar.

En un episodio reciente de «Scrambled» de Gordon Ramsay La estrella de «Spider-Man» fue detrás de escena en su interpretación de 2017 de «Umbrella» de Rihanna en el Spike Competition Show.

El rendimiento de Holanda fue un cebo y un cambio para la audiencia, comenzando como una actuación de «Singin ‘in the Rain» antes de cambiar rápidamente a «Umbrella». Durante la transición, Holanda intercambia su traje por un vestido, mochilas y una peluca. Apareció en el episodio con su prometida Zendaya.

«Es muy divertido, Zendaya y yo, estábamos charlando en ese momento sobre lo que íbamos a hacer, y habíamos acordado que nos tomaríamos con calma», dijo. «Ese fue el acuerdo, que fue como, ‘No voy a hacer nada loco, no vas a hacer nada loco, solo lo mantendremos agradable y fácil de vergüenza'».

Sin embargo, mientras Holanda se preparaba para el programa, la idea de sorprender a la audiencia con «Umbrella» comenzó a desarrollarse.

«Cuando trabajaba con el equipo creativo que presentaba las ideas, lanzaron esta cosa de ‘paraguas’, y cuando estábamos ensayando, se volvió más loco y loco», explicó. «Y luego entró la máquina de lluvia. Y luego pensé, ‘Joder, quiero usar las malas y hacer esto, y quiero una peluca y un cambio rápido'».

Ramsay luego le preguntó si llevaba «las malas de la mamá». Holland respondió: «Eran mi abuela, en realidad».

Holland agregó que cuando le contó a su padre sobre la actuación, no creía que fuera una buena idea. Sin embargo, la estrella de «Uncharted» explicó que su padre solo lo estaba cuidando a la larga.

«Cuando le dije a mi papá, él dijo: ‘Hijo, no creo que sea una buena idea. No creo que debas hacer eso'», dijo Holland. «Creo que estaba solo, en ese momento de mi carrera, estaba muy preocupado de que me volviera demasiado famoso demasiado rápido. Así que estaba realmente interesado en que no hiciera programas de televisión adicionales que no tuviera que hacer para tratar de mantener esa parte de mi infancia».