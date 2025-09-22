Tom Holland La conmoción cerebral retrasa la producción

«Araña: Brand New Day ”está deteniendo la producción durante una semana, después de Star Tom Holanda sufrió una conmoción cerebral en el set.

La película, producida por Sony Pictures en asociación con Marvel Studios, ha sido rodada desde principios de agosto con el director Destin Daniel Cretton. Una fuente cercana a la producción dice que se espera que el rodaje se inicie nuevamente el 29 de septiembre, y no tendrá un impacto en la fecha de lanzamiento de la película el 31 de julio de 2026.

Más por venir.