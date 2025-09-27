Tom Holland está ‘en la reparación’ después de la lesión de Spider-Man: Brand New Day ‘

Tom Holanda está dando a los fanáticos una actualización después de sufrir una conmoción cerebral mientras se filma «Spider-Man: nuevo día. «

Holanda tomó Instagram el sábado para promover una gala reciente para The Brothers Trust, una organización sin fines de lucro dirigida por el Maravilla Los padres de la estrella. En la leyenda, Holanda escribió que se está «sintiendo mejor y en la reparación» de su lesión.

«¡Qué noche! Otro gran éxito», escribió Holland. «El confianza de los hermanos significa más para mí de lo que podría decir y tengo que decir un gran agradecimiento a mi madre y a sus maravillosos amigos por poner otra noche increíble. Recaudando dinero por causas fantásticas y divertirme haciéndolo! Siento que tuve que irme temprano, pero me siento mejor y en la reparación. Muchas gracias a mi papá por tomar el cargo después de que me fui. El programa se volvió considerablemente divertido».

El 22 de septiembre, Variedad reportado Esa filmación para «Brand New Day» se había detenido después de la lesión de Holland. Se espera que la producción se reanude el 29 de septiembre, y el retraso no afectará el lanzamiento de la película el 31 de julio de 2026.

El 10 de agosto, Sony marcó el primer día de filmación con un video detrás de escena de Holanda en el set en Glasgow. Adecuado como el titular Web Slinger, Holanda se mostró que realizaba un truco de gran éxito que involucra un tanque.

«Es gracioso, ponerse el traje, se siente diferente esta vez, de alguna manera», dice Holland en el video. «También es la primera vez que tuvimos fanáticos en el primer primer día, por lo que es realmente emocionante compartir esto con ellos. Tenemos algunas caras familiares en el set. Voy a hacer todo lo posible, con suerte hacerlo bien, sin presión».