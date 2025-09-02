Tom Holland dice que ‘The Odyssey’ es el ‘mejor guión que he leído’

Tom Holanda continúa acumulando alabanza Christopher Nolan«The Odyssey», en la que envolvió la producción a principios de este año antes de comenzar la filmación en «Spider-Man: nuevo día. » Holland está interpretando a Telemachus, el hijo de Odysseus, en la película. Agencia France-Presse (AFP) que la adaptación de Nolan de la epopeya de Homer es «el mejor guión que he leído». Sin ofensa, Spider-Man.

«Chris [Nolan] es un verdadero colaborador «, agregó Holland.» Él sabe lo que quiere … pero no es un entorno en el que no puedes presentar ideas o desarrollar personajes de ciertas maneras «.

«The Odyssey» marca el seguimiento muy esperado de Nolan a su ganador del Oscar «Oppenheimer». Matt Damon lidera la película como Odysseus frente a un elenco de un conjunto extenso que incluye a Holanda, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal, entre otros. Holanda le dijo Deportes GQ En julio esa filmación La odisea«Fue» el trabajo de su vida, sin duda «y» la mejor experiencia que he tenido en un set de película «.

«Fue emocionante. Fue diferente. Y creo que la película será diferente a todo lo que hemos visto», agregó Holland en ese momento. «Trabajar con Chris, conocerlo a él y a Emma [Thomas] fue absolutamente fantástico. Nunca he visto a alguien que pueda trabajar como lo hace, y hay una razón por la cual seguramente son los mejores en el negocio. Obtener un asiento en primera fila y ser parte del proceso y colaborar con un verdadero maestro de su oficio y aprender de él fue la mejor experiencia que he tenido ”.

Holanda Anteriormente le dijo «Good Morning America» Que obtener la oferta de Nolan protagonizara «The Odyssey» fue «la llamada telefónica de una vida» y «recordar recibir la llamada sobre ‘Spider-Man’ hace 10 años. Es algo increíble para mí. Estoy muy orgulloso y estoy muy, muy emocionado».

En cuanto a «Spider-Man», Holland está actualmente en producción en su cuarta película independiente de Marvel como la icónica web-Slinger. En general, la película marcará su séptima aparición en el MCU. Él le dijo Agencia France-Presse (AFP) que «todavía se siente como la primera vez».

«Ayer, estaba en la cima de un tanque conduciendo por la calle principal en Glasgow, frente a miles de fanáticos, y fue increíble», dijo Holland. «Era tan increíble, fue emocionante y estimulante, y se sentía fresco».

«The Odyssey» se lanzará el 17 de julio de 2026 de Universal Pictures. «Spider-Man: Brand New Day» sigue el 31 de julio de 2026 de Disney y Marvel Studios.