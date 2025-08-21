Tom Hardy, Laura Dern me enseñó a romper el método de actuación

Austin Butler siempre será conocido por ir al actor de método completo durante tres años para interpretar a Elvis Presley en la película biográfica 2021 de Baz Luhrmann, que resultó en la nominada al Oscar hospitalización Una vez que la producción envolvió y el «cuerpo apagado» de Butler. En un nuevo Portada de salud para hombresEl actor revela que la privación del sueño de su ocupada vida laboral también lo llevó a experimentar ceguera temporal mientras se dirigía a disparar el drama de motociclistas de Jeff Nichols. ¿Butler puede permitirse mantener un estilo de vida del actor de método?

«Durante mucho tiempo, sentí que tenía que ser un proceso torturado y que saldría del otro lado roto», dijo Butler sobre su proceso. «En lugar de simplemente guardar partes de ti mismo y tratar de fingir que no existen, es como entrar en los bits groseros de ti mismo, entrando en las partes que no quieres ver, y encontrar una manera de integrar eso en el todo».

Butler dijo que trató de cambiar activamente su proceso cuando apareció en Chicago a principios de este año para filmar el thriller de crimen de A24 «enemigos» frente a Jeremy Allen White. En lo que suena como una variación de «Heat» de Michael Mann, Butler está jugando a un asesino involucrado en un juego de gato y ratón con el detective de White. El ganador del Emmy «The Bear» le preguntó a Butler si podía ir a un método como lo hizo para «Elvis» para cada papel y «aún mantener una vida con la que estés feliz». Butler respondió: «No. No lo creo».

«Creo que Austin está en este punto de su vida donde hacer el mejor trabajo que puede es muy importante, y creo que siempre lo será, pero creo que también está buscando cierta estabilidad en la vida», dijo White.

Para ayudar a descomprimirse de sus papeles de actuación, Butler ha recurrido a un par de estimados amigos de Hollywood. El primero es Tom Hardycon quien Butler protagonizó en «The Bikeriders». Cuando Butler se encontró incapaz de quedarse dormido después de filmar, siguió la rutina de Hardy de golpear el gimnasio y tomando una ducha fría para trabajar con el estrés de ser su personaje. Por Salud de los hombres: «Después de disparar toda la noche, Hardy se iría a casa, se pondría un chaleco pesado y hacía 1,000 saltos de caja». Butler dijo que la estrategia de Hardy resultó en durmientes profundos después de la filmación.

«Solo estoy tratando de encontrar pequeñas cosas como esa», dijo Butler a la publicación, y agregó que salir al sol también ayuda a calibrar su estado de ánimo durante la filmación. «A veces son las pequeñas cosas mundanas».

La segunda persona es Laura Derna quien Butler conoció al azar en un evento y «Era como si toda la habitación se calmara, y nos conectamos a nivel de alma. Sentimos como espíritus afines … a mi madre incluso le dijeron que parecía Laura Dern, y tan pronto como la vemos, es como: se parece a mi madre real».

Por Salud de los hombres: «Dern le ha enseñado que cuando juega papeles oscuros, o» explorando el yo de la sombra «, como él lo expresa, no tiene que destruir el resto de su vida. Ella me está ayudando cada vez más a ver que puedes salir del otro lado, y tal vez los fragmentos de ti han curado, sintetizado y metabolizado. Puede ser terapéutico, de una manera» «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.».

«No tienes que destruir la luz», concluyó Butler sobre asumir roles.

A continuación, el actor se puede ver frente a Zoe Kravitz en «Atrapado» de Darren Aronofsky, en los cines el 29 de agosto de Sony Pictures. Dirigirse a Sitio web de Men’s Health para leer la historia de portada de Butler en su totalidad.